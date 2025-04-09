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「從未在中國設籍卻被要求除籍證明」 綠營民代批移民署粗暴

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員李宗翰表示，移民署通知除籍證明的方式很粗暴。圖／取自臉書
民進黨台南市議員李宗翰表示，移民署通知除籍證明的方式很粗暴。圖／取自臉書

在台陸配近期收到移民署通知，要求3個月內補繳喪失原籍公證書等文件，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記，民進黨台南市議員李宗翰今天在臉書提出，有個案已拿了台灣身分證也服務兵役，讀完大學正創業繳稅，從沒想過「會被質疑不是台灣人」。

李宗翰說，該個案林先生因為當時家人是台商，他剛好在中國出生，2歲時就已經回來台灣，昨天收到移民署公文，被政府要求中國的除籍證明，「但他根本沒有申請過中國的戶籍到底要怎麼拿到證明…」。

李宗翰指出，經了解釐清這個政策是怎麼走到這裡，原來移民署寄出1萬2000份以上的通知單，告訴這些人如果3個月內沒有拿到資料，就要取消台灣人的資格，把所有可能的人都寄了一輪，還要求民眾自己想辦法給出證明。

李宗翰批移民署選擇最懶惰的做法，「從2004年修法以來要求的內容，至今一口氣想要處理，方式還很粗魯」，應該是先透過管道針對「可能具雙重國籍者」先處理，而不是像現在的作法，打擊不精準，電話被打爆，徒增很多困擾又無量能處理。

李宗翰說，個案林先生出生後沒有在中國設籍，若依移民署要求，必須到他媽媽在中國先前的戶籍地向當地派出所取得「未設籍」的證明，萬一父母親是設籍是在哈爾濱或很遠的地方，就要花很多時間處理，且當地的派出所也不一定會配合可能會被刁難，至少政府要能夠提供協助或管道，讓民眾可以很順利取得未設籍或除籍證明。

李宗翰說，經過認真向上溝通，告訴很上面的長官這個政策走偏了，相信他們知道狀況後會調整政策方向。

台灣人 戶籍 移民署

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