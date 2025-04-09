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新黨副秘書長游智彬須繳喪失原籍證明？ 移民署：個案不便說明

中央社／ 台北9日電
移民署外觀照。圖／聯合報系資料照
移民署外觀照。圖／聯合報系資料照

媒體報導新黨副秘書長游智彬有中國和台灣身分，移民署已通知須繳「喪失原籍證明」；移民署今天晚間回應，相關個案均依法行政，涉及隱私不便說明細節。

中央社記者致電查證，游智彬僅表示「暫不回應」，明天記者會說明。

自由時報報導，移民署近日全面清查陸配及中國人士來台定居有無放棄中國戶籍，當年未繳「喪失原籍證明文件」者，須於限期內繳交，逾期將被註銷台灣身分及戶籍；報導指出，游智彬仍擁有中國和台灣兩邊身分，也在此波通知名單中。

對此，內政部移民署晚間告訴中央社記者，針對相關個案均依法行政，依行政程序法、兩岸條例及其子法等規定辦理，基於維護當事人隱私，不便說明個案細節。

移民署說，基於兩岸單一戶籍的法律規範，近期依法通知相關對象提出喪失原籍證明，對於繳附有實際困難的個案，可透過服務專線及電子信箱向移民署反映，將兼顧執行的妥當性及人道需求，提供必要協助。

游智彬 移民署

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