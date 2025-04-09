柯文哲不服延押抗告遭駁回 民眾黨：司法雙標濫權濫押

台北地方法院審理京華城容積弊案，高等法院今天駁回多名被告延押抗告，台灣民眾黨表示，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，「該押的落跑、不會跑的卻押好押滿」，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。

台北地方法院裁定民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇與時任柯文哲辦公室主任李文宗繼續羈押禁見2個月，柯文哲等3人不服延押裁定提起抗告，台灣高等法院今天裁定駁回，同時駁回沈慶京具保停止羈押聲請。

民眾黨發言人吳怡萱稍早透過文字回應，民眾黨及柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，而檢察官起訴書所列的證人，更在偵查時多次具結作證，也沒有勾串之可能，至於用柯文哲前秘書許芷瑜作為繼續羈押之理由更是牽強。

民眾黨強調，本案起訴書未涉及許芷瑜的犯罪事實，而且辯護人早已清楚證明，許芷瑜購買來回機票看牙醫，與柯文哲毫無關係。

民眾黨指出，台灣高等法院駁回抗告，理由模糊不清忽略事實，僅憑一句犯罪嫌疑重大，就要繼續關押柯文哲，這是黨同伐異清算政敵，嚴重侵害司法人權，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線。

吳怡萱表示，「民眾黨誓言守護柯文哲前主席，守著民主、法治的底線，透過審判還以清白。」