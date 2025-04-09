反擊陳玉珍 張惇涵：試圖用「刪除未遂」掩飾不曾發生

因應美國對等關稅，藍營喊話在野黨刪減的總預算一四三九億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵今以國民黨立委陳玉珍等刪減中小企業相關預算為例，稱藍營倒果為因，但陳玉珍反駁相關案子根本已撤案。張惇涵回應，陳玉珍自證曾刪預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的總預算一四三九億元可當振興基底。張惇涵今接受網路節目訪問時說，如果要支持中小企業，為何當初陳玉珍、國民黨立委林思銘提案刪減中小企業新創計畫預算2億元？中小企業發展預算也刪了8.1億元，兩個加起來刪了超過10億元。

陳玉珍表示，張惇涵帶頭散布假訊息，相關案子根本已撤案，現在緊張時刻，張卻找機會捅刀，只為了達成大罷免目標。

張惇涵晚間發出四點聲明：