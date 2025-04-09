反擊陳玉珍 張惇涵：試圖用「刪除未遂」掩飾不曾發生
因應美國對等關稅，藍營喊話在野黨刪減的總預算一四三九億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵今以國民黨立委陳玉珍等刪減中小企業相關預算為例，稱藍營倒果為因，但陳玉珍反駁相關案子根本已撤案。張惇涵回應，陳玉珍自證曾刪預算，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。
國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的總預算一四三九億元可當振興基底。張惇涵今接受網路節目訪問時說，如果要支持中小企業，為何當初陳玉珍、國民黨立委林思銘提案刪減中小企業新創計畫預算2億元？中小企業發展預算也刪了8.1億元，兩個加起來刪了超過10億元。
陳玉珍表示，張惇涵帶頭散布假訊息，相關案子根本已撤案，現在緊張時刻，張卻找機會捅刀，只為了達成大罷免目標。
張惇涵晚間發出四點聲明：
一、有注意到陳玉珍委員的回應，但陳委員的回應，其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算。並且，如同其他在野黨委員的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。
二、然而，遺憾的是，最終的結果也「並非刪除未遂」。陳委員的這兩項提案縱然未進入表決，但經濟部中小企業署的預算，最終卻也難逃被通刪的結果。實際上，不包括經濟部其他單位，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元（包括國外旅費被刪60%，國內旅費被刪20%等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。
三、目前，台美雙方持續就後續談判的安排進行溝通。像是美國財政部長公開表示，阿拉斯加能源計畫為優先清單，而台灣或可投入。而台灣美國商會（AmCham Taiwan）更是連續兩天發表聲明，呼籲台美雙方加速關稅談判，並稱台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。
四、此時此刻，應該要朝野合作、中央地方合作。因此，不該倒果為因，錯稱被刪除的預算，可以作為應變的財源，更不宜提出無助於台美關稅談判的方案。朝野應該凝聚具建設性的共識，做好更充分準備，才是正辦。
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