快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

大陸公布12家美國實體出口管制名單 制裁6家「涉台軍售」美企

京華城案涉貪延押 柯文哲等3人抗告遭高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲自4月2日起繼續羈押禁見2月。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲自4月2日起繼續羈押禁見2月。記者陳正興／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，3月28日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗自4月2日起羈押禁見2月。柯文哲、沈慶京、應曉薇抗告，沈並聲請具保停止羈押，台灣高等法院今裁定駁回。

柯文哲、沈慶京、應曉薇被控違反貪汙治罪條例，北院裁定羈押禁見，3人羈押期間將屆，北院訊問後，認為他們犯罪嫌疑重大，且原羈押的原因及必要依然存在，因此裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信。沈慶京聲請具保停止羈押部分，因無刑事訴訟法「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由，北院一併駁回。

3人抗告，高院認為北院裁定並無違誤或不當。高院指出，3人以「犯罪嫌疑並非重大」、「無逃亡之虞」、「無勾串共犯及證人之虞」、「無羈押必要」、「原裁定理由欠備」，或是身體有恙非保外就醫難以痊癒等為由請求撤銷原裁定，但依卷內事證，主張均不足採，因此駁回，且不得再抗告。

應曉薇 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

影／柯文哲出院了！坐輪椅送回北所 台北醫院：術後恢復良好

影／柯文哲情況能否出院？ 陳佩琪離開小聲回應這4字

柯文哲今早動刀 黃國昌遞自費延醫申請…北所已函覆律師審核結果

陳佩琪指柯文哲雙眼手腳浮腫 非死在獄中就是永無天日

相關新聞

京華城案涉貪延押 柯文哲等3人抗告遭高院駁回

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，3月28日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗自4月...

才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

移民署長鐘景琨申請提前退休，由於適逢大陸戶籍清查風波，退休消息也震驚各界。國民黨立委牛煦庭表示，昨天才跟移民署開會，因為...

移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」 民眾黨團批政治鬥爭

內政部移民署要求在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台定居證，引發社會議論。民眾黨立法院黨團今天表示，新法自2...

反擊陳玉珍 張惇涵：試圖用「刪除未遂」掩飾不曾發生

因應美國對等關稅，藍營喊話在野黨刪減的總預算一四三九億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵今以國民黨立委陳玉珍等刪減中小...

民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任

民眾黨中央委員會今天通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任...

藍委指外交人員涉共諜案 林佳龍：引用資料錯誤

國民黨立委徐巧芯爆料，國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理涉共諜案，還秀出外交部官網照片。外交部長林佳龍今天表示，經查應是錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。