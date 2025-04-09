京華城案涉貪延押 柯文哲等3人抗告遭高院駁回

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，3月28日裁定柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗自4月2日起羈押禁見2月。柯文哲、沈慶京、應曉薇抗告，沈並聲請具保停止羈押，台灣高等法院今裁定駁回。

柯文哲、沈慶京、應曉薇被控違反貪汙治罪條例，北院裁定羈押禁見，3人羈押期間將屆，北院訊問後，認為他們犯罪嫌疑重大，且原羈押的原因及必要依然存在，因此裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信。沈慶京聲請具保停止羈押部分，因無刑事訴訟法「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的法定停止羈押事由，北院一併駁回。

3人抗告，高院認為北院裁定並無違誤或不當。高院指出，3人以「犯罪嫌疑並非重大」、「無逃亡之虞」、「無勾串共犯及證人之虞」、「無羈押必要」、「原裁定理由欠備」，或是身體有恙非保外就醫難以痊癒等為由請求撤銷原裁定，但依卷內事證，主張均不足採，因此駁回，且不得再抗告。