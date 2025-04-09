移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」 民眾黨團批政治鬥爭

內政部移民署要求在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台定居證，引發社會議論。民眾黨立法院黨團今天表示，新法自2004年開始施行，在此之前並無相關規定，從入出境管理局到移民署也都沒有積極執法，嚴正呼籲內政部官員依法行政，不要為了進行政治都爭，拿無辜的人民開刀。

內政部移民署近日向部分陸配發出通知書，要求在3個月內補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等相關文件。民眾黨立法院黨團稍早透過媒體群組表示，這紙通知書在許多陸配群組炸開，很多人早在2、30年前就來到台灣定居，離開中國多年也早已喪失戶籍，現在根本不知道要去哪裡申請再補繳。

民眾黨團說明，根據兩岸人民關係條例及相關許可辦法，大陸人士申請來台定居繳附放棄原戶籍公證書，這項規定是從2004年3月開始施行，在此之前並無相關限制，如今內政部要求溯及既往，原籍資料是否仍被中國保存，相關人士如何申請都是問題。

民眾黨團指出，自從2004年新法施行以來，從過去的入出境管理局，再到現在的內政部移民署，長期以來都未積極執法，現在突然要求在3個月內補齊文件，政府消極不作為，卻是要懲罰人民，而不少人也不敢再回到中國，很有可能出現「出得去回不來」的現象。

民眾黨團直言，這張殘忍又完全不符合情理法理的通知，就是要逼數十萬家庭妻離子散，直至家破人亡才罷休。

民眾黨團表示，就連民進黨立委莊瑞雄也看不下去，今天在立法院直言「實際上根本行不通」，民眾黨立委張啓楷也請移民署前來說明，官員當場承認思慮不周、做法有問題，但是還要進一步跟上級長官溝通，看得出來壓力也很大。

民眾黨團批評，此等涉及人民權益的重要通知，移民署毫不嚴謹地草率發函，「通知書上冰冷的文字，更是罔顧台灣與中國長期以來的政治情勢與歷史沿革與法理」，更荒謬的是要大家有問題聯繫海基會、諮詢移民署全台22個服務處，民眾黨團打遍海基會與移民署服務處，全部都是打不通或無人應答。

民眾黨團表示，政府不思為人民解決問題，反而一直在製造問題，官員不應該助長暴政，坐視暴政剝奪人權與親權，民眾黨團要求移民署徹底檢討相關失當之處，同時嚴正呼籲內政部官員依法行政，不要依附政客進行政治鬥爭，絕非民主自由人權法治社會該有的樣子。