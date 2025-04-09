快訊

大陸再反制！宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬

台灣沒入列！各國談判川普關稅 分析師點名5國能最快達成協議

才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

移民署長鐘景琨申請提前退休，由於適逢大陸戶籍清查風波，退休消息也震驚各界。國民黨立委牛煦庭表示，昨天才跟移民署開會，因為眾多民眾已經炸鍋，如此做法不僅造成紛擾，也沒有實際效益；政府現在內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，成為錯誤政策下的「揹鍋俠」，即便署長換人，未來恐仍悲觀。

移民署近日深陷在台陸配的大陸戶籍清查風波，今天突然傳出鐘景琨申請提前退休消息；鐘景琨證實，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規畫想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。

牛煦庭透露，近期接到不少民眾陳情及詢問，昨天也剛好與移民署開會，沒想到今聽聞鐘景琨退休，真的是滿意外的消息；鐘在署長任內表現四平八穩，是很溫和的一個人。

牛煦庭認為，大陸戶籍清查政策對社會有很大衝擊與影響，政府應該審慎處理，其實該政策目前已經造成整個政策很大紛擾，卻不知道能帶來的實際效益為何？有沒有需要影響這麼多人的生活？該政策配套不合理，近期無論移民署或各立委辦公室電話都被打爆，政府應檢討。

牛煦庭指出，政府此舉在社會內部找敵人，整個移民署內左支右絀、士氣低迷，機關成為政府錯誤政策下的揹鍋俠，連作風溫和的署長都退休；未來該如何轉圜？政府應三思。他也說，對於未來感到悲觀，即便署長換人，恐怕也難解決目前困境。

戶籍 牛煦庭 移民署

延伸閱讀

美對台關稅32% 牛煦庭：敢要求談判才能創新局

罷免一階補件審查 再增4綠委進二階連署

綠營頻稱在野是中共同路人 牛煦庭：原來做賊喊捉賊

牛煦庭罷免案出現死者參與連署 罷團反嗆藍連署死亡率高

相關新聞

移民署長提前退休 王鴻薇：淪陸配風暴的代罪羔羊

近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休。國民黨立委王鴻薇今日表示，移民署淪政策的代罪羔羊。

22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

為避免兩岸交流成統戰管道，賴清德總統日前要求內政部清查相關團體。內政部表示，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的...

移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」 民眾黨團批政治鬥爭

內政部移民署要求在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台定居證，引發社會議論。民眾黨立法院黨團今天表示，新法自2...

才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

移民署長鐘景琨申請提前退休，由於適逢大陸戶籍清查風波，退休消息也震驚各界。國民黨立委牛煦庭表示，昨天才跟移民署開會，因為...

民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任

民眾黨中央委員會今天通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任...

藍委指外交人員涉共諜案 林佳龍：引用資料錯誤

國民黨立委徐巧芯爆料，國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理涉共諜案，還秀出外交部官網照片。外交部長林佳龍今天表示，經查應是錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。