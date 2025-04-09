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中國輸美小額包裹關稅增 綠常委提醒慎防傾銷台灣

中央社／ 台北9日電

美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口的小額包裹加徵關稅。民進黨中常委王定宇今天在中常會表示，台灣應該要慎防這些進不去美國的小額包裹，會低價傾銷到台灣，衝擊到國內產業。

民進黨今天召開中常會，與會人士會後轉述指出，中常委們關注美國對等關稅議題。中常委陳亭妃提到，政府提出多項因應政策，接下來應該跟地方傳統產業加強溝通。

據轉述，王定宇說，中國輸往美國小額包裹之後都要課稅，建議政府慎防這些進不去美國的小額包裹，可能被低價傾銷到其他國家或者台灣，衝擊國內產業。

與會人士轉述，中常委王世堅說，川普政府非常重視美國國債利率，希望用短債換長債，國內壽險公司也有購買美債，能否建議壽險公司調整投資標的，購買美國債務，以減少貿易逆差。

另外，民進黨「人民是頭家」政策宣講本週末將舉行新竹及台北場，本週宣講主軸將由先前的總預算與財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案。

至於行政院長卓榮泰是否還會出席本週的政策宣講，民進黨人士今天表示，明天才會確定政院演講陣容。

王世堅在中常會後受訪表示，遇到美國高關稅的國難，政策宣講一定會邀請很多行政部門首長說明報告，社會也渴望知道政府對策。

王世堅認為，如果卓榮泰也出席宣講，一定是講如何面對美國高關稅問題，現在政府已經有談判小組，也要去談判了。

中常委 民進黨 美國

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