接見盧森堡國會議員團 江啟臣盼台盧深化經貿合作

立法院副院長江啟臣今天在立法院接見盧森堡國會議員團。江啟臣表示，台盧雙邊貿易極具成長潛力，期待未來繼續深化經貿合作。隨著美國推出全新關稅政策及國際情勢的改變，面對未知的未來，盼台盧攜手合作，共創經濟永續發展與繁榮。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委麥玉珍等人陪同下，接見及款宴盧森堡國會議員團一行4人。

江啟臣指出，這次是繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，盧森堡國會議員訪團睽違6年再度蒞臨立法院，也是盧森堡國會2023年改選後，新屆國會議員首度組團訪台，期盼藉由此次國會議員交流，強化台盧雙邊合作並持續深化兩國友好關係。

江啟臣表示，盧森堡在歐洲雖然屬於小國，但人均GDP卻高達14萬美元，居全球第一，且金融相關產業高度發展，為歐元區中最重要的國際金融中心之一，也吸引許多歐盟機構設立於此，因此獲得「歐洲心臟」的美譽。

江啟臣提到，台灣是亞洲小國，在印太地緣政治上也扮演相當重要的角色，亦可比擬為「亞洲心臟」。去年台盧雙邊貿易額達9345萬美元，較前年成長49.65%，顯見雙邊貿易極具成長潛力，期待未來繼續深化經貿合作。

江啟臣強調，隨著美國推出全新關稅政策及國際情勢的改變，面對未知的未來，盼台盧攜手合作，共創經濟永續發展與繁榮。

江啟臣談及，特別感謝盧森堡國會及行政部門近年來持續以實際行動支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會等相關國際組織及機制，並與台灣一起守護民主自由等核心價值，最後盼盧森堡持續支持台灣的國際參與，深化台盧雙邊經貿合作，並祝福訪團行程一切順利。

盧森堡國會議員團團長薇特（Stéphanie Weydert）表示，她與訪團其他成員都是首度訪台，非常開心能率團來台，對台灣進步發展現況及人民友善熱情印象十分深刻。

薇特指出，關於美國新政府祭出的關稅新措施，她也認同無人可以預知未來，台盧雖同為小國，但身為亞洲及歐洲的心臟，兩國擁有雄厚的經濟實力，樂見台盧兩國企業及其他領域的交流日益密切，期待未來持續攜手深化合作，共創雙贏。

薇特也強調，台盧兩國共享人權及民主等價值，亦應共同守護得來不易的自由及和平生活。