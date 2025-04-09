民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任

民眾黨中央委員會今天通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任，另補足基隆市黨部、彰化縣黨部、雲林縣黨部主委懸缺。

民眾黨3月底曾公布一波地方黨部主委名單，但仍有部分縣市黨部主委懸缺。民眾黨中央委員會今天通過新任名單，包含台北市黨部代理主委周榆修、黨代表楊恕人接任基隆市黨部主委、苗栗縣黨部主委賴香伶、彰化縣總工會秘書長溫宗諭接任彰化縣黨部主委、前雲林縣議員林淑芬接任雲林縣黨部主委。

民眾黨新聞部主任吳怡萱下午舉行記者會，轉述中央委員會議內容，媒體詢問為何台北市黨部主委由周榆修代理。

吳怡萱指出，尋找接任的地方黨部主委相當困難，因為人選必須熟悉地方及黨務，還要面對2026選戰布局，需耗費一段時間。以台北市黨部而言，需要跟4位市議員溝通並尊重議員想法，目前暫由周榆修代理。

吳怡萱表示，周榆修曾任台北市府社會局長與市政顧問，嫻熟地方生態，亦與議員及基層保持良好互動；雖然有人可能認為周榆修身兼秘書長一職，時間上恐難應付，但黨中央與地方站在第一線，絕對義不容辭。

至於賴香伶兼任苗栗黨部主委，吳怡萱指出，賴香伶擔任立委時的責任區就是桃竹苗，經營地方有深厚基礎，這次延攬出任主委就是要延續深耕，並擴大在苗栗的影響力。

吳怡萱補充，民眾黨主席黃國昌希望2026在各縣市議會都能成立黨團，民眾黨屆時會提名最好人選。

此外，民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法日前車輛違停，遭警方盤查後起爭執嗆警，民眾黨日前將孟憲法移交中評會。

吳怡萱表示，經找當事人說明後，中評會一致決議將孟憲法停權1年。她說，民眾黨長期關注警消權益，絕對支持第一線員警依法執行勤務，黨公職要引以為戒、謹言慎行。