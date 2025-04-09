快訊

大陸再反制！宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

百億賭王林秉文疑逃洛杉磯 調查局列「外逃通緝犯」：檢舉獎金最高50萬

台灣沒入列！各國談判川普關稅 分析師點名5國能最快達成協議

民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任

中央社／ 台北9日電
民眾黨秘書長周榆修（中）。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
民眾黨秘書長周榆修（中）。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

民眾黨中央委員會今天通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任，另補足基隆市黨部、彰化縣黨部、雲林縣黨部主委懸缺。

民眾黨3月底曾公布一波地方黨部主委名單，但仍有部分縣市黨部主委懸缺。民眾黨中央委員會今天通過新任名單，包含台北市黨部代理主委周榆修、黨代表楊恕人接任基隆市黨部主委、苗栗縣黨部主委賴香伶、彰化縣總工會秘書長溫宗諭接任彰化縣黨部主委、前雲林縣議員林淑芬接任雲林縣黨部主委。

民眾黨新聞部主任吳怡萱下午舉行記者會，轉述中央委員會議內容，媒體詢問為何台北市黨部主委由周榆修代理。

吳怡萱指出，尋找接任的地方黨部主委相當困難，因為人選必須熟悉地方及黨務，還要面對2026選戰布局，需耗費一段時間。以台北市黨部而言，需要跟4位市議員溝通並尊重議員想法，目前暫由周榆修代理。

吳怡萱表示，周榆修曾任台北市府社會局長與市政顧問，嫻熟地方生態，亦與議員及基層保持良好互動；雖然有人可能認為周榆修身兼秘書長一職，時間上恐難應付，但黨中央與地方站在第一線，絕對義不容辭。

至於賴香伶兼任苗栗黨部主委，吳怡萱指出，賴香伶擔任立委時的責任區就是桃竹苗，經營地方有深厚基礎，這次延攬出任主委就是要延續深耕，並擴大在苗栗的影響力。

吳怡萱補充，民眾黨主席黃國昌希望2026在各縣市議會都能成立黨團，民眾黨屆時會提名最好人選。

此外，民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法日前車輛違停，遭警方盤查後起爭執嗆警，民眾黨日前將孟憲法移交中評會。

吳怡萱表示，經找當事人說明後，中評會一致決議將孟憲法停權1年。她說，民眾黨長期關注警消權益，絕對支持第一線員警依法執行勤務，黨公職要引以為戒、謹言慎行。

吳怡萱 民眾黨 賴香伶

延伸閱讀

民眾黨彰化縣黨部主委由藍營政二代接任 溫宗諭證實了

美國高關稅衝擊百工百業 黃國昌要黨公職下鄉傾聽基層

林憶君服務處主任違停挨罰嗆警 民眾黨處分停權1年

赴北所幫柯文哲申請自費醫生 黃國昌：沒獲回應不離開

相關新聞

移民署長提前退休 王鴻薇：淪陸配風暴的代罪羔羊

近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休。國民黨立委王鴻薇今日表示，移民署淪政策的代罪羔羊。

22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

為避免兩岸交流成統戰管道，賴清德總統日前要求內政部清查相關團體。內政部表示，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的...

移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」 民眾黨團批政治鬥爭

內政部移民署要求在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，否則將撤銷在台定居證，引發社會議論。民眾黨立法院黨團今天表示，新法自2...

才與移民署開會署長卻請辭 牛煦庭嘆：錯誤政策下的「揹鍋俠」

移民署長鐘景琨申請提前退休，由於適逢大陸戶籍清查風波，退休消息也震驚各界。國民黨立委牛煦庭表示，昨天才跟移民署開會，因為...

民眾黨北市黨部主委周榆修暫代 苗栗黨部賴香伶兼任

民眾黨中央委員會今天通過新任地方黨部主委名單，台北市黨部主委由黨秘書長周榆修代理、苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任...

藍委指外交人員涉共諜案 林佳龍：引用資料錯誤

國民黨立委徐巧芯爆料，國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理涉共諜案，還秀出外交部官網照片。外交部長林佳龍今天表示，經查應是錯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。