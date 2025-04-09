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藍委指外交人員涉共諜案 林佳龍：引用資料錯誤

中央社／ 台北9日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯爆料，國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理涉共諜案，還秀出外交部官網照片。外交部長林佳龍今天表示，經查應是錯誤，徐巧芯所指的人不是外交部北美司人員。

外交部長林佳龍下午主持「尋找台灣『#FindingTAIWAN』全球徵片競賽」記者會，會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，國民黨立委徐巧芯今天質詢時，點名國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理，正被國安局調查，並在簡報上秀出自外交部網頁上擷取的照片。國安局長蔡明彥則回應，不就個案回答，但要委員注意個資法，這些資料可能有錯誤。

對此，林佳龍表示，經外交部人員查證後，應該是錯誤，可能是名字很像，但不是外交部北美司人員，所以應該有誤，至於她提到的案件則在偵查中。

媒體詢問，立委有無向外交部確認相關資訊。林佳龍則說明，並沒有得到確認資訊的要求，所以今天看到新聞也是很意外。

國安會 外交部 林佳龍

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