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立院教委會決議 政府不得開放基改食品進校園

中央社／ 台北9日電

立法院教育及文化委員會今天通過國民黨立委所提的臨時提案，學童健康是全民底線，並非單純貿易議題．要求教育部向行政院台美經貿談判小組表達，絕不會拿學童健康作為談判的籌碼，並堅持依循學校衛生法，不開放基改食品進校園。

不過，根據現行學校衛生法第23條就規定，學校供應膳食其食材禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

立法院教育及文化委員會今天審查運動彩券發行條例部分條文修正草案。

國民黨立委萬美玲質詢時表示，美國貿易代表署（USTR）在「2025年對外貿易障礙評估報告」中，針對台灣在豬肉、美牛及生技食品（基改食品）的進口政策提出質疑，要求放寬限制。她肯定教育部第一時間回答，依據學校衛生法第23條規定。但是，過去台灣在美國強大壓力下被迫開放美豬、美牛，美國懲罰性關稅政策擺在眼前，政府會不會拿學童健康當談判籌碼。

教育部長鄭英耀表示，學校衛生法第23條有相關規範，不過，他要利用這個機會說明，基改食品會否影響人體健康，許多科學及生技醫學研究，全世界都投入相當大的研究經費，許多科學研究證據顯示，對人體不會產生傷害，就人才培育、教育場域，如何適度讓社會大眾知道。

不等鄭英耀說完，萬美玲問，這樣說法是指政府考慮有條件開放嗎。鄭英耀說，他現在沒有特別的態度，以目前來講，當然是依照學校衛生法。

萬美玲追問，如果美方要求台灣解除限制，「你會同意嗎？」鄭英耀說，應該讓更多科學證據顯示，收集更多資料，美豬大家都在吃。

萬美玲表示，按照科學證據，以後有很多討論空間，但目前法令限制的很清楚，除非修法。如果現在沒修法，美方祭出懲罰性關稅，很多地方必須讓步，她可以體諒，若拿學生的健康交換，「我是抵死不從」，她並指鄭英耀今天聽起來立場不是那麼肯定。

鄭英耀指出，他的態度已經很清楚，「現在法令及實際的營養午餐，就是把好的食材放在契約規範，目前就是這樣做」，他是希望有更多科學證據，而不是要因此造成不必要的恐慌。

萬美玲說，政府這一條底限一定要守住，不能犧牲孩子健康去交換，因為任何東西交換回來都挽救不了學童健康。

鄭英耀表示，目前沒有改變，政府絕對不會交換。

委員會後經朝野協商，通過萬美玲等國民黨立委提案，要求教育部向行政院台美經貿談判小組表達，絕不會拿學童健康作為談判的籌碼，並堅持依循學校衛生法第23條規定，不開放基改食品進校園，且將禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品等文字，明定於研修中的教育部版「學校供餐法草案」中。

萬美玲 鄭英耀

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