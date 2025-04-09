移民署長提前退休 王鴻薇：淪陸配風暴的代罪羔羊

近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休。國民黨立委王鴻薇今日表示，移民署淪政策的代罪羔羊。

針對提前退休，鐘景琨表示，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規劃想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。

王鴻薇表示，鐘景琨應該是7月退休，突然提前幾個月退休，本來就是非常詭異的事情。近來一連串有關陸配的狀況，移民署怎麼做都不對，都會被指責，所有的壓力都會集中在移民署。

王鴻薇說，她今日質詢陸委會副主委梁文傑，梁也坦言是執行問題，某種程度是甩鍋給移民署。外部的炸裂轉成內部的壓力，就要找個代罪羔羊，找個馬上就要退休的，於是就讓其提前退休，以示負責。

王鴻薇認為，整個狀況不是移民署這個階層就可以負責的，把陸配當敵人在抓。2004年就定的法律，之前怎不去追究，這20年來所有的官員在幹嘛，在睡覺嗎？

國民黨立委許宇甄表示，鐘景琨兩周前才到她的辦公室談移民署業務和預算解凍，當時還聊到他預計7月屆齡退休，剩下幾個月會做好相關工作，卻傳出他無預警提前退休，民進黨政府自己做出錯誤政策，馬上找代罪羔羊，明明這是陸委會要求清查，要下台也是陸委會主委，怎麼會變成移民署長幫忙扛責。

許宇甄呼籲，賴政府不要用意識形態治國，更不該利用行政手段霸凌特定族群。不該讓事務官鐘景琨以提前退休方式幫陸委會擦屁股。請先全面暫緩清查工作，並檢討相關措施，對於戶籍不可考者，應考量其實際狀況，若因特殊因素無法提供撤銷大陸戶籍證明者，應擬定通案處理原則，不該以一紙公函就要求他們限期辦理。