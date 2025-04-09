張惇涵指藍白刪凍支持企業預算 陳玉珍：為大罷免胡說

總統府副秘書長張惇涵今指出，國民黨拿刪除的預算支持企業是倒果為因，支持企業經費、赴美談判旅費等預算都遭藍白砍，他並點名國民黨立委陳玉珍、林思銘等人刪減中小企業新創相關預算。陳批張是帶頭散布假訊息，相關案子根本已撤案，現在緊張時刻，張卻找機會捅刀，只為了達成大罷免目標。

美國對等關稅衝擊引發討論，國民黨團提出，在野黨刪除今年1400多億浮編預算可以拿來支持產業度過難關。張惇涵今接受網路節目專訪時列出國民黨、民眾黨刪凍總預算的資料，當中包含支持中小企業的預算刪減超過10億、凍結有6.4億，而赴美經貿談判所需的國外旅費，也有統刪15％至60％；他批評，朝野要合作，但不能倒果為因，話不應該反過來說。

張惇涵提到，一查當初刪中小企業相關預算中的提案，陳玉珍、林思銘刪減「中小企業新創企業科技運用計畫」2億元，那些都是鼓勵民間創新平台，輔助民間企業來做創新的經費。

陳玉珍批評，張惇涵又再帶頭散布未經查證的假訊息，兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有，顯示總統府副秘書長胡說八道，上節目發言不負責任，如此官員應該下台，尤其現在關稅衝擊的緊張時刻，不要找機會捅刀，只為了達成大罷免目標；更何況這次關稅所受衝擊的產業都是傳統產業，根本不是新創產業，這幾筆預算還有50幾億元以上可以使用。