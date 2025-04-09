盧森堡國會議員訪台 關切台灣廢死進展

國家人權委員會今天說，盧森堡4名國會議員昨天拜訪人權會，並關心台灣廢除死刑推動進展。人權會表示，推動廢死是人權會一貫主張，但目前社會對此議題缺乏共識，人權會將持續促進社會對話。

國家人權委員會透過新聞稿表示，盧森堡國會議員薇特（Stéphanie Weydert）、波利多力（BenPolidori）、布拉茲（Liz Braz，另譯：布菈茲）及馬貴斯（Ricardo Marques，另譯：馬克斯）昨天下午拜會國家人權委員會，雙方就台灣與盧森堡人權發展現況，以及移工、未成年人犯罪、廢除死刑等人權議題交流意見。

人權會副主委王幼玲表示，台灣與盧森堡都信仰自由民主等普世價值，2國人權評比放眼全球都是名列前茅。根據自由之家最新「2025年世界自由度報告」，盧森堡榮獲97分，台灣獲得94分，但人權是永無止盡追求，沒有國家是完美的100分，因此人權會希望汲取各國經驗，期許在國際人權事務上與志同道合夥伴一起努力，為全球自由民主進步做出貢獻。

王幼玲說，期許台灣與盧森堡未來在推動人權保障上，能有進一步合作與交流，共同捍衛得來不易的自由與民主。

薇特強調，人權與民主不是理所當然的，需要每個人起身爭取捍衛。盧森堡曾經歷納粹佔領，對於自由及民主有深刻體會，而台灣面對中國強權，堅持自由民主之路，甚至成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，台灣在人權努力有目共睹。這次來訪深刻體會台灣與盧森堡共享自由、民主、平等、多元等重要價值，深信盧森堡應提升與台灣夥伴關係與友好合作。

布拉茲則說，人口販運與未成年人犯罪是盧森堡當前重要的人權議題，尤其中國餐廳僱用非法販運勞工，以及未成年人犯罪預防議題等。

盧森堡訪團成員也關心在台移工人權等問題。人權會表示，包括家事移工受雇主不當對待、外籍漁工遭剝削，以及在台失聯移工懷孕生子衍生各種人權問題，人權會都持續關注，並要求政府必須遵守國際人權標準，保障移工權益。

此外，薇特也關切人權會預算遭立法院大幅刪除，影響人權業務推動。