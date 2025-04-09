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張惇涵指藍白亂刪凍中小企預算 藍黨團：散播假訊息

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供

總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。

國民黨團表示，張惇涵所稱的「中小企業新創企業科技運用計畫，刪減2億元，為國民黨立委陳玉珍、林思銘提案」，該案緣於二輪階段協商中小及新創企業署預算案時提出（第270案），已撤案並未通過。

國民黨團提到，張惇涵指的「中小企業發展的預算刪了8.1億，為陳玉珍、林思銘提案」，該案緣於二輪階段協商中小及新創企業署預算案時提出（第277案），已撤案並未通過。

張惇涵表示，「凍結了經濟部的基金，是要扶植中小企業的培植，凍結了500萬」。對此，國民黨團反駁，該案緣於二輪階段協商經濟部預算案時提出（第137案），最後改為主決議，並未凍結。

張惇涵又說，「凍結了中小及新創企業發展的獎補助，這筆預算本來是32億，凍結20%，也就是凍結了6.4億」。對此，國民黨團再駁斥，該案緣於二輪階段協商中小及新創企業署預算案時提出（第279案），已撤案，並未通過。

總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，指在野黨亂刪凍中小企業預算。圖／聯合報系資料照片
總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，指在野黨亂刪凍中小企業預算。圖／聯合報系資料照片
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供
總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍，根本是睜眼說瞎話，散播假訊息。 圖／國民黨團提供
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國民黨 張惇涵 新創企業

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