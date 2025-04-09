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共諜燒民進黨！賴清德要求研議急難救助 避他人有可趁之機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國對我對等關稅正式生效，民進黨中常會今天聚焦討論相關議題。圖／聯合報系資料照片
美國對我對等關稅正式生效，民進黨中常會今天聚焦討論相關議題。圖／聯合報系資料照片

美國對我對等關稅正式生效，民進黨中常會今天聚焦討論相關議題。據轉述，民進黨中常委王定宇會中表示，原本800美元以下的小額包裹由中國出口到美國免稅，有鑒於之後美方將開始對中方課重稅，政府應當留意這些包裹會流入台灣洗產地。

民進黨中常委王世堅表示，美國政府當前在推銷美債，並鼓勵「短債換長債」，而我國壽險公司本來在美債的投資金額就很龐大，他建議，能挪動投資美債部位、適時調整投資標的，去購買美國金融商品。民進黨中常委陳亭妃指出，政府已經推出多項因應對等關稅衝擊措施，接下來要更注重向基層說明。

此外，王定宇另提及共諜議題表示，現在被查獲的共諜包比例都是現役或退役國軍，背後動機多是有經濟困難，國防部應研議，對官兵急難救助，是否有可幫助之處。先前共諜案也有曾任民進黨黨工者，收受賄賂金額甚至超過國軍，顯示中央黨部也是被滲透的對象之一，應當要慎防。

賴清德表示，將請黨秘書長林右昌進行研議，黨工若有急難救助需求，黨部是否也能提出相關急難救助辦法，避免黨工因經濟困難，讓他人有可趁之機。

民進黨 美國

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