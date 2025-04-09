移民署長因陸配棄籍風波提前退休？ 吳宗憲：此即棄車保帥

近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休，鐘澄清是個人考量。國民黨立委吳宗憲解讀，這就是「棄車保帥」。

針對提前退休，鐘景琨表示，提前退休並非陸配風波紛擾影響，單純是個人考量，生涯規劃想回歸家庭、含飴弄孫，也感謝一路以來長官、同事的支持。

針對鐘景琨提前退休，吳宗憲說，這就是「棄車保帥」，相關政策出爐後被人批評，陸配子女也出來抗議，但這到底是行政怠惰幾十年不處理？還是刻意刁難？他認為有刻意刁難。