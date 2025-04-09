政府要求陸配補喪失原籍證明 國民黨將討論提供協助

內政部移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，有些當事人時隔多年才被追件，造成困擾。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，不少國民黨立委有接到類似的選服案件，黨中央會再與黨籍立委討論，看如何提供必要的協助。

內政部移民署要求部分在台定居陸配補件「喪失原籍證明」，目前約有1萬多人未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分。陸委會副主委梁文傑表示，近期接到很多陳情電話，無法繳交理由五花八門，將與移民署研商，進行個案幫忙。

林寬裕下午在國民黨中常會後受訪指出，不少國民黨立委有收到類似的選服案件，國民黨將持續了解，以及與藍委討論，看能如何提供必要的協助；尊重政府依法行政，但國民黨還是會去了解實際上遇到哪些困難，是否出現刁難的情況等。

針對罷免國民黨立委羅智強的團體宣布，第2階段連署已達成法定門檻，國民黨發言人楊智伃回應表示，根據內部民調，在羅智強的選區中，不同意罷免高於同意罷免的數字有22.2%，民進黨真是用盡全力在拚大罷免。

楊智伃說，現在國難當頭，民進黨還在拚大罷免，就連民進黨立法院黨團總召柯建銘也要把關稅戰，講成是美國總統川普在進行全球的大罷免，民進黨已經完全忘記自己身為執政黨，應帶領台灣走出經濟的困境，而不是繼續內耗、內鬥。

此外，針對總統府副秘書長張惇涵在接受訪問時，拿出資料指藍、白刪國外旅費，質疑該如何去美國談判，楊智伃則表示，這是總統府應該要有的格局跟回應嗎，總統府正在掩飾自己的無能、無力，以及無法解決關稅戰的問題，只能甩鍋在野黨，怪藍、白刪預算。