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突被要求繳除籍證明 國民黨：陸配不是政治鬥爭工具

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今天舉行中常會，會後文傳會主委林寬裕轉述，指新住民中常委何鷹鷺表示，最近很多新住民收到一些讓他們產生困惑的公文，希望他們取得不具國籍的聲明。圖／聯合報系資料照片
國民黨今天舉行中常會，會後文傳會主委林寬裕轉述，指新住民中常委何鷹鷺表示，最近很多新住民收到一些讓他們產生困惑的公文，希望他們取得不具國籍的聲明。圖／聯合報系資料照片

近期有陸配接獲移民署通知須繳付「喪失原籍證明」，否則將面臨撤銷居留權及除戶處分，引起恐慌。國民黨今天表示，「沒有時光機，就不要讓陸配證明自己的存在。」並強調，陸配不是政治鬥爭的工具，不是政治標籤，她們是母親，是妻子，是這塊土地上的人。

國民黨今天舉行中常會，會後文傳會主委林寬裕轉述，指新住民中常委何鷹鷺表示，最近很多新住民收到一些讓他們產生困惑的公文，希望他們取得不具國籍的聲明。林寬裕也指出，很多立委也有收到選民請願，依照信賴保護原則，大法官已經做了相關解釋，是否可以追溯到30年前，都值得爭議。

國民黨批評，民進黨口口聲聲說要守護人權，結果卻是用政治鬥爭，粗暴踐踏上萬名在台生活數十年的陸配與他們的家庭。自去年10月起，民進黨政府下令，要求移民署全面清查2004年前取得身分證的陸配，限3個月內補齊「除籍證明」，否則就撤銷定居證與戶籍。

國民黨指出，近日許多大量來台近30年的陸配收到移民署通知，成千上萬的家庭瞬間陷入恐慌。許多網友心碎表示，他們的媽媽早已在台灣生活超過一半人生，原籍已查無地址、親人早已離世，有人甚至連大陸的聯絡人都找不到，如何在短短3個月內補齊這些「歷史文件」？

國民黨說，更離譜的是，陸委會和移民署互踢皮球，這些陸配當年依法歸化、依法報稅，多數陸配在台灣生活多年早已融入台灣社會，如今卻利用行政制度追殺，形塑陸配不愛台灣形象，是刻意製造社會分裂與族群對立，且違反信賴保護原則。民進黨長期捍衛外籍移工權益，面對奉公守法、育有台灣子女的陸配，卻用行政手段逼她們母子分離，雙重標準到令人髮指。

國民黨表示，台灣自詡人權立國，卻讓最基本的新住民家庭權益被踐踏。新二代不是政治鬥爭的犧牲品，更不該背負標籤長大。這些陸配不是中共同路人，她們是母親，是台灣孩子的依靠，是你們口中多元社會的一部分。

國民黨質疑，賴清德口中的「溫柔堅韌國家」，難道就是奪取陸配媽媽的身分證，讓家庭破碎？國民黨要求賴清德立刻收回這項冷血的行政命令，不要再躲在行政機關後面，更不要再讓民進黨立委沈伯洋這種慣性獵巫的政治人物繼續消費國安議題，卻對真實人權災難選擇噤聲。

國民黨 移民署 陸配

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