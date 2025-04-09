快訊

民眾黨彰化黨部主委由藍營政二代接任 溫宗諭證實了

大陸已賣？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

批民進黨吹噓台美關係 出事就卸責…民眾黨團：裝瘋賣傻哭窮

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，直指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。圖／聯合報系資料照片
總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，直指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。圖／聯合報系資料照片

總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，直指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。民進黨立院黨團表示，民進黨整天吹噓台美關係在民進黨時代關係最好，出了事就神隱卸責，「都什麼時候了？還在裝瘋賣傻哭窮？連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠。」

民眾黨團表示，當全國上下因賴清德政府的顢頇無能，被美國新關稅政策搞得焦頭爛額之際，張惇涵竟還有時間接受專訪嘴砲，公然卸責甩鍋給在野，賴清德政府做事沒半撇、卸責內鬥一把罩，民進黨整天吹噓台美關係在民進黨時代關係最好，出了事就神隱卸責，「沒事就吹，有事就推」的總統府團隊，根本是笑話。

「賴總統完全失格。」民眾黨團表示，手握史上最高2.9兆預算，執政快一年一事無成，川普早就敲鑼打鼓預告關稅政策，賴政府卻昏睡到美國公布新關稅政策都已經生效，火燒屁股才說要出國談判、赴地方傾聽人民心聲，這不就坐實了賴清德政府事前根本毫無準備，全心全力只放在進行政治鬥爭？

民眾黨團指出，更無恥的是人民在痛苦哀嚎，賴清德還好意思派人出來洗地，把自己的無能甩鍋到預算刪除，是因為在野刪預算才無法出國談判，「都什麼時候了？還在裝瘋賣傻哭窮？連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠，是把人民當傻瓜？還是你們真的沒招了？拜託，爭氣一點好不好？」

民眾黨團副總召張啓楷表示，請總統府副秘書長不要再造謠，不要再喊窮，總統府現在角色應該是團結所有國人，在野黨也都在共赴國難，怎麼會表面說要團結，背後繼續造謠在野黨，這是非常不得體的事情。

台美關係 民進黨 總統府

延伸閱讀

賴清德：「脫中入北」是正確方向 面對變局仍確保優勢

關稅衝擊藍主張千億預算當振興基底 張惇涵：倒果為因

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

台美關稅談判…張惇涵：跟誰談仍在接觸 底牌不能亮

相關新聞

移民署長提前退休 王鴻薇：淪陸配風暴的代罪羔羊

近期陸配被要求繳交喪失原籍文件證明，傳出移民署長鐘景琨申請提前退休。國民黨立委王鴻薇今日表示，移民署淪政策的代罪羔羊。

22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

為避免兩岸交流成統戰管道，賴清德總統日前要求內政部清查相關團體。內政部表示，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的...

就安基金7千多萬不符用途 審計部轉彎改「關聯性不高」挨批護航

去年底勞動部北分署職場霸凌案，燒出就業安定基金濫用爭議。審計部報告日前修正就業安定基金113年度決算7224萬餘元，勞動...

藍委指外交人員涉共諜案 林佳龍：引用資料錯誤

國民黨立委徐巧芯爆料，國安會秘書長吳釗燮的1名何姓助理涉共諜案，還秀出外交部官網照片。外交部長林佳龍今天表示，經查應是錯...

張惇涵指藍白刪凍支持企業預算 陳玉珍：為大罷免胡說

總統府副秘書長張惇涵今指出，國民黨拿刪除的預算支持企業是倒果為因，支持企業經費、赴美談判旅費等預算都遭藍白砍，他並點名國...

張惇涵指藍白亂刪凍中小企預算 藍黨團：散播假訊息

總統府副秘書長張惇涵今指，在野黨亂刪凍中小企業預算。國民黨立院黨團表示，張惇涵所指提案均已撤案或改為主決議，並未通過刪凍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。