批民進黨吹噓台美關係 出事就卸責…民眾黨團：裝瘋賣傻哭窮

總統府副秘書長張惇涵今上節目「齊有此理」，直指藍白兩黨刪凍總預算中，也有攸關赴美談判的國外旅費。民進黨立院黨團表示，民進黨整天吹噓台美關係在民進黨時代關係最好，出了事就神隱卸責，「都什麼時候了？還在裝瘋賣傻哭窮？連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠。」

民眾黨團表示，當全國上下因賴清德政府的顢頇無能，被美國新關稅政策搞得焦頭爛額之際，張惇涵竟還有時間接受專訪嘴砲，公然卸責甩鍋給在野，賴清德政府做事沒半撇、卸責內鬥一把罩，民進黨整天吹噓台美關係在民進黨時代關係最好，出了事就神隱卸責，「沒事就吹，有事就推」的總統府團隊，根本是笑話。

「賴總統完全失格。」民眾黨團表示，手握史上最高2.9兆預算，執政快一年一事無成，川普早就敲鑼打鼓預告關稅政策，賴政府卻昏睡到美國公布新關稅政策都已經生效，火燒屁股才說要出國談判、赴地方傾聽人民心聲，這不就坐實了賴清德政府事前根本毫無準備，全心全力只放在進行政治鬥爭？

民眾黨團指出，更無恥的是人民在痛苦哀嚎，賴清德還好意思派人出來洗地，把自己的無能甩鍋到預算刪除，是因為在野刪預算才無法出國談判，「都什麼時候了？還在裝瘋賣傻哭窮？連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠，是把人民當傻瓜？還是你們真的沒招了？拜託，爭氣一點好不好？」

民眾黨團副總召張啓楷表示，請總統府副秘書長不要再造謠，不要再喊窮，總統府現在角色應該是團結所有國人，在野黨也都在共赴國難，怎麼會表面說要團結，背後繼續造謠在野黨，這是非常不得體的事情。