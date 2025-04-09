22家社團與大陸往來密切 內政部：會務運作不正常達86%

為避免兩岸交流成統戰管道，賴清德總統日前要求內政部清查相關團體。內政部表示，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19家會務未正常運作高達86%，其中6家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

內政部表示，為落實政府對社會團體輔導，每年針對全國性社會團體分階段會務清查，去年迄今共解散490家，清查重點在於社會團體的會務及財務運作，以確保團體運作符合人民團體法令規範。

內政部指出，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19家會務未正常運作高達86%，經查是類團體多有會址登記在同一地址致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等情事，依法實地查訪並予以警告及限期改善處分，其中6家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

內政部表示，社會團體作為公民社會的重要基石，必須肩負起社會責任，依法推展會務及業務。若團體有違法事實，將依據人民團體法第58條規定查有違反法令、章程或妨害公益情事者，將予以警告、限期改善等處分，最重可解散該團體。

至於有媒體報導，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，涉嫌違反國家安全法經地檢署起訴在案。內政部強調，社會團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。