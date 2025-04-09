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張惇涵指赴美談判旅費被藍白凍刪了 國民黨：掩飾執政無能

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃表示，全球貿易喪鐘今天開響，可是總統府卻在怪藍白刪預算，這是總統府應該有的格局跟回應嗎？圖／聯合報系資料照片
國民黨發言人楊智伃表示，全球貿易喪鐘今天開響，可是總統府卻在怪藍白刪預算，這是總統府應該有的格局跟回應嗎？圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對台祭出32%等關稅今天上路，我方由行政院副院長鄭麗君領導的談判小組與美交涉。總統府副秘書長張惇涵表示，攸關赴美國談判的國外旅費、支持中小企業的經費被藍白刪除了，「該怎麼辦？」國民黨批評，總統府正掩飾行政當局的無能無力，只想甩鍋給在野黨。

張惇涵今接受網路節目專訪時表示，中小企業的預算早被國民黨立委陳玉珍等人提案刪除，中小及新創企業發展的獎補助預算被凍結20%也是國民黨提案；去年狂刪的1400多億中，還有民眾黨團提的統刪案，當中攸關赴美談判的公務員國內外旅費、一般事務費、媒體政策業務宣導費等也遭統刪。

國民黨發言人楊智伃直呼悲哀，指全球貿易喪鐘今天開響，台股今天繼續下跌1068點，可是總統府卻在怪藍白刪預算，這是總統府應該有的格局跟回應嗎？總統府正在掩飾自己行政當局的無能無力，跟沒有辦法解決關稅戰問題，試圖掩飾並想甩鍋給在野黨，所以只能怪藍白刪預算。

楊智伃反嗆，如果全球面臨全球暖化，是不是也要怪藍白刪預算呢？今天早上的地震是不是也要怪藍白刪預算呢？面對所有的災難或挑戰都要怪藍白刪預算的話，那要賴清德政府要幹嘛？

楊智伃指出，今年度的預算已經是歷年來最高，每個部會都有增加，立法院到現在的刪除跟凍結，也都可以做追加減預算，到今天為止，黨中央已經跟國民黨立院黨團確認，民進黨執政當局並沒有提出任何一個解凍計劃案到立法院，民進黨政府有心要為台灣人民解決問題嗎？有心想要跟台灣人民一起共赴國難嗎？不管是在執行面，或者是嘴巴講講也好，完全沒有，只會繼續怪藍白刪預算。

另外，有關罷免國民黨立委羅智強團體宣稱罷免連署達第二階段門檻，楊智伃表示，他們理解到的民調顯示，不同意罷免高出同意罷免22.2個百分點，所以民進黨真的是用盡全力，到現在國難當頭還在拚大罷免，就可以知道民進黨已經完全忘記自己作為執政黨，應該帶領台灣走出經濟的困境，而不是繼續內耗內鬥。

國民黨 罷免 藍白

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