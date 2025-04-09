關稅衝擊藍主張千億預算當振興基底 張惇涵：倒果為因

美國對台祭出對等關稅，國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的總預算1439億元可當振興基底。總統府副秘書長張惇涵今天表示，「不要講倒果為因的話」；國民黨、民眾黨刪凍總預算的資料，支持中小企業的預算刪減超過10億元、凍結有6.4億，此外攸關赴美談判的國外旅費，也有統刪15％至60％。

張惇涵接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，在野黨說要支持中小企業，那當初為什麼要刪中小企業的預算？國民黨立委陳玉珍等人提案，中小企業新創企業科技運用計畫，刪減2億元。此外，中小企業發展的預算刪了8.1億元，這兩個加起來，刪了超過10億。

張惇涵也表示，去年審預算的過程當中，民眾黨團有提了一個統刪案，舉例來說國外旅費，竹科、中科、南科統刪15%，其餘的統刪60%，「那請問現在如果要去美國談判，那怎麼辦？」國外的都刪光了，國內旅費統刪20%不得流用，那現在政府要去地方傾聽聲音，要叫這些公務員怎麼辦？