林憶君服務處主任違停挨罰嗆警 民眾黨處分停權1年

民眾黨立委林憶君花蓮服務處主任孟憲法被爆與警方起爭執，不僅自稱是立委服務處主任，甚至揚言打給員警所屬分局長。民眾黨發言人吳怡萱今天說，中評會邀請當事人到會說明，經過一致決議將其停權1年。

孟憲法上周違規停車遭到警方盤查開單，當場與員警發生口角衝突，後來透過臉書道歉宣布請辭，林憶君也證實其自行請辭，並且願意負起相關法律責任，「公職人員應以身作則、謙卑守法，對於任何違法違規的行為，服務處絕不縱容與護短。」

民眾黨下午舉行中央委員會，吳怡萱會後受訪時表示，中央黨部先前主動將孟憲法送交中評會，中評委邀請當事人到會說明，經過一致決議將其停權1年。民眾黨長期關心警消權益，絕對支持第一線員警依法執行勤務，呼籲黨公職引以為戒並謹言慎行。

此外，民眾黨今天公布地方黨部名單，包括秘書長周榆修代理台北市黨部主委、政策會執行長賴香伶出任苗栗縣黨部主委。吳怡萱說明，感謝所有卸任黨部主委，過去一年付出努力耕耘，尋找接任人選非常困難，需要嫻熟地方事務，並且了解黨務運作，還要面對2026年選戰布局，因此的確耗費一段時間徵詢。

吳怡萱指出，基於尊重在地議員想法，同時也要再進一步溝通，目前先由周榆修暫代台北市黨部主委，由於過去擔任台北市社會局長，也在前市長柯文哲身邊擔任顧問，因此非常熟悉地方發展事務，「黨中央能夠跟第一線站在一起，這也是義不容辭。」

吳怡萱也說，賴香伶過去擔任立委期間，責任區就是桃竹苗等縣市，希望發揮其功力開拓地方，黨主席黃國昌也數度強調，2026年選舉要在各縣市成立議會黨團，「我們會積極讓民眾黨是最好的選擇。」