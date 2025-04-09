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國會助理涉共諜案 調查局：納國安查核要有法令依據

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院、總統府接連爆發助理涉及共諜案，引發各界矚目，調查局長陳白立（左）表示，目前有1382個職務要經國安查核，但不含國會助理。國安局長蔡明彥（右）表示，目前國安法有不足之處，未來將提出修法補強。記者邱德祥／攝影
立法院、總統府接連爆發助理涉及共諜案，引發各界矚目，調查局長陳白立（左）表示，目前有1382個職務要經國安查核，但不含國會助理。國安局長蔡明彥（右）表示，目前國安法有不足之處，未來將提出修法補強。記者邱德祥／攝影

立法院、總統府接連爆發助理涉及共諜案，引發各界矚目，民進黨立委羅美玲詢問，國安單位是否能對立委辦公室提出示警？調查局長陳白立表示，這涉及偵查不公開原則，而且安全查核的對象應有法令基礎。國安局長蔡明彥表示，目前國安法的確有不足之處，未來將提出修法補強。

民進黨立委前助理盛礎纓因涉及共諜案，以20萬元交保。盛礎纓曾任立法院前院長游錫堃及羅美玲等多位民進黨立委的助理，消息一出引發各界關注。

羅美玲今日在質詢國安局長蔡明彥和調查局長陳白立時表示，調查局跟蹤一個涉案人絕不是一兩天，可能是三、四年的時間，但辦公室聘助理時只能看履歷，根本不知曾經涉及什麼案子。對於助理是否涉及國安案件，國安單位有沒有辦法做些警示？陳白立回應，這部分涉及刑事訴訟法的偵查不公開，在案件執行前，提供這種示警在法律上有限制。

陳白立進一步表示，目前有執行涉及國安跟重大利益的公務人員，要依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」來進行安全查核，不過是採正面表列，目前有1382個職位要特殊查核，但不含國會助理。陳白立指出，由於查核過程涉及個人的隱私、資料，是一個很侵入性的作法，應該要有法令的依據。

蔡明彥指出，包含總統府等單位，都有建立內部安全查核機制，若立法院有需求，也可協助建立各項核密、揭密的管制標準。

蔡明彥進一步表示，目前國安法的確有不足之處，因此未來也將提出修法，補強法律的漏洞，例如國安法第2條只提到發展組織罪有相關刑責，並沒有「參與」組織的刑責，代表法制上還有精進的空間。

國民黨立委馬文君、民眾黨立委林憶君則詢問，目前共諜案的定罪率是否具嚇阻效果？蔡明彥說，從2020年以來平均判決刑期約為4年7個月，但就國安的立場，還是希望可以討論相關法規的強化、刑責的提升，達到更好的嚇阻效果。

國安法 陳白立

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