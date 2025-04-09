就安基金7千多萬不符用途 審計部轉彎改「關聯性不高」挨批護航

去年底勞動部北分署職場霸凌案，燒出就業安定基金濫用爭議。審計部報告日前修正就業安定基金113年度決算7224萬餘元，勞動部則表達將向行政院爭取編列明年度公務預算，並歸墊就安基金。立委陳菁徽、王育敏等今在立院衛環委員會指出，審計部送到立院的報告用詞原本稱就安基金用途不符，但2、3小時內送出的第二份報告卻修改用詞為「關聯性不高」，質疑審計部護航。

勞動部今在立委衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專案報告。陳菁徽指出，昨天總共收到審計部兩份報告，一開始審制不稱就安基金支用7千多萬未符合基金用途，但兩、三小時後的第二份報告，卻統統改口變成「關聯性不高」，這期間發生什麼事？有沒有上級施壓，或者配合勞動部？

陳菁徽批評，國人最在意的演唱會總共花了368萬就安基金，活動2.5小時，前勞動部長許銘春一個人就唱歌唱了半小時，勞動部在聲復內容卻寫辦音樂會可促進國民就業，可謂奇文共賞，而高達7千多萬的不符使用目的，勞動部幾乎全聲復，稱都與國民就業、性別平權有關，怎麼評估出來的？而且最後還是用納稅人的錢補這個洞，這是大家最不能接受的地方。

審計部副審計長李順保解釋，審計部是獨立機關，沒有任何上級施壓，未符基金用途、關聯性不高這兩種用詞，是審計部跟勞動部來回公文都有用到的文字。勞動部長洪申翰則說，聲復內容是在說明同仁當為何如此規畫、執行，他知道委員會有不同看法，但最後審計部判定修正，勞動部必須遵守審計規範，但他坦言，裡面有部分做法，他並不會這樣做。

王育敏則質疑審計部大事化小、官官相護，並未依照審計法第21條認定必須剔除、追繳，自降職權，輕輕放下只說關聯性不高，替勞動部解套。她更打臉審計部，去年曾在院會接受答詢時措辭強烈，說要剔除、追繳，追究相關人員責任，今天的專案討論卻縮了，剔除追繳等相關用詞，在整份報告裡面「被消失」。

李順保說，仍要看個別案情，有些案情涉及刑事責任，必須從檢調偵查處理、提起公訴、法院審理，相關案情會影響最後財物責任，追討的金額跟範圍，監察院立案調查也會影響金額剔除的認定。

但王育敏認為，像是演唱會等支出違法事證明確，且連前北分署長謝宜容本人都認罪了，審計部卻只認定關聯性不高，也推給檢調、監院，合理嗎？她批評審計部放著審計權不敢用，要求審計部再好好審議一次，不要讓外界覺得審計部護航，因為追繳一定會追到許銘春個人責任。

洪申翰強調，個人責任，就是配合檢調跟司法結果咎責。勞動部作為行政部門必須有法律上的依據，才能跟個人追討。