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影／關稅戰在即挨批「在台中看挖土機」 頼士葆：擴大內需非常有必要

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨財委會召委賴士葆（右二）今率團考察台北101在台中投資案「台中置地廣場」預定地。記者趙容萱／攝影
國民黨財委會召委賴士葆（右二）今率團考察台北101在台中投資案「台中置地廣場」預定地。記者趙容萱／攝影

美對我將課32％關稅，國民黨籍立法院財政委員會召委賴士葆今率團考察台北101在台中投資案，挨批「到台中看挖土機」。賴士葆回擊，考察為了在外銷衝擊時擴大內需市場。台灣產業若沒有辦法豁免「會非常慘」，這要等我談判人員回來，因此他明天排定關稅專案報告，屆時該紓困、該展延的都會全面支持。

立法院財政委員會今天南下台中，考察台北101投資案「台中置地廣場」，台北101董事長賈永婕及相關銀行高層主管皆出席。

賴士葆忍不住抱怨表示，今天安排考察，被綠營立委罵，指「關稅問題這麼嚴重，他不安排關稅議題，竟帶行政部門去考察剛宣布興建的台中101，「看一塊空地跟挖土機」。

賴士葆說，今天行程是上周排的，且美國對等關稅案確定在台灣時間今天下午開始，他安排行政院明天針對川普的對等關稅案進行專案報告，說明財金單位如何因應，屆時該紓困、該展延多久，立委都會全面支持，這樣有什麼不對？還要被人以看工地、看挖土機的說法消遣，「這種不進入狀況的講話，我覺得非常遺憾！」

賴士葆強調，今天的考察很有意義，因為台灣2024年人均GDP已達到近3.4萬美元，其中7成靠外銷、內需占6成，此外進口3、4成，在外銷受阻的今天，擴大內需市場非常有必要，也彰顯今天專案考察的重要性。

賴士葆認為，美對我將課32％關稅，國內產業外銷市場一定受影響，如何刺激內需市場相當重要，台灣絕對有能力增加內需市場，今天的考察反而是某種程度因應關稅戰很有意義的考察。

賴士葆指出，美對我將課32％關稅預計4月9日生效，「現在排的話，我們的人都還沒有回來，今天排，沒辦法得到什麼答案，我明天有排財經部會因應美對我將課32％關稅的做法」。

賴士葆認為，台灣到底什麼項目可以豁免？到現在為止，並不明朗，如果沒有辦法豁免，那課32％關稅，台灣產業會「非常慘」；好像有「人道走廊」，也就是產品內有20%美國廠或美國設計，可以豁免掉，這個要等談判回來，比較清楚；給各部會一點時間準備，明天會有專案報告，應該非常適宜。

美國 考察 賴士葆

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