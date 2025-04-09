貿易順差遭致關稅報復 朱立倫：民進黨依美抗中產生不平衡

面對今天實施的美國32%對等關稅，國民黨主席朱立倫今天於中常會發表談話時表示，台灣是以貿易導向為主的國家，中華民國不可能一面倒完全依賴美國，必須要自立自強。他也示警，接下來是匯率戰，台灣會被強力要求台幣升值，對以出口為導向的廠商是嚴重打擊，必須預作準備。

朱立倫表示，今天4月9日開始，敲響世界自由貿易的喪鐘，全球化時代已經結束，取而代之的是保護主義興起，全球經濟秩序正在重整，小國依賴大國保護時代不再了，世界變成多元分立；長期以來，對台灣來講，過去經濟是台灣發展最重要目標，經貿政策關係到全民生計與荷包。

朱立倫批評，民進黨執政多年來完全走向依賴美國、對抗中國，「依美抗中」，全世界多數國家還是走平和政策，「親美友中」，國民黨認為至少要達到兩岸和平，「親美和中」的基本目標。

朱立倫指出，政府長期「依美抗中」產生不平衡，包括經貿政策一面倒向美國市場，造成嚴重貿易順差，對美國而言是貿易逆差，去年我對美的貿易順差是全世界第六大；同樣地，對中國大陸、香港加起來的貿易逆差也非常大，兩邊都是700多億，對美國去年稍微高一些。

朱立倫說，此創造的事實，在自由貿易時代終結之際，就會碰到非常嚴重挑戰。他這幾個月不斷提醒，川普當選之後一定要做充分準備，但賴清德政府的準備就是全世界第一個宣布台積電到美國大量投資1千億美元，將研發中心都送過去，這是1個月前的事，同時也提高國防預算，宣布對美天然氣、農工產品的採購。

朱立倫提醒，美國總統川普從競選時代就提出的幾項政策，第一項對等關稅，今天開始實施，賴政府先提出台積電赴美國投資、增加國防預算、增加對美採購之後，還是得到32%的關稅；第二、要求各國增加國防預算，美國自身重建強大國防，昨天已經宣布，美國今年國防預算1兆美元，占GDP的3.5%，台灣是否比照辦理？也要自我防衛力量。

他強調，今天才就任的美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）已經說過，台灣國防預算至少要佔GDP的5%以上，目標是10%，這是柯伯吉在國會聽證及就職時再次強調。

朱立倫並提出，接下來是匯率戰，台灣長期被指控操縱匯率，讓匯率長期在32至33元左右，保障我國的出口，很快地，匯率戰來臨時，台灣會被強力要求台幣升值，以出口為導向的廠商是嚴重打擊、雪上加霜，必須預作準備；第四項要解決美債問題，錢必須進到美國，他指出，台灣外匯存底5770億美元中，92%是美債，將近5300億元，接下來要面對的挑戰是還有多少能夠成為我方的資產，美國已經要求，台灣對於阿拉斯加的天然氣油管要負責投資，甚至錢直接交給美國財政部。

朱立倫強調，每一項都是巨大挑戰，根據事實上接下來會發生的事情，我方必須充分準備，國民黨在這段時間，不管智庫、學者專家到立法院黨團，以及各縣市長完全全心投入，因為這是國難當頭，不是自己說國難，連日本首相石破茂也說這是日本國難。

他說，「國難當頭、共赴國難」，必須團隊作戰，要把所有可用、可推動的重要政策，一定全力以赴。因此，對行政院召集緊急的黨團朝野協商，國民黨立院黨團三長全數出席、全力支持，周五行政院長卓榮泰將到立院專案報告，黨團也會很務實地針對因應方案提出國民黨的建言。

朱立倫指出，國民黨各縣市長於這段時間，針對各地方產業，尤其傳統產業所遇到的打擊與困難，都蒐集、整理相當多資料，希望一同面對。包括台中市長盧秀燕帶領的中部8縣市；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜的北北基桃；桃園市長張善政帶領的桃竹竹苗等，各縣市皆凝聚區域共同意見，多位縣市長也與他聯繫，希望國民黨在周四晚間召集所有縣市長，包括藍營、白營的縣市長等，共同研商如何團結面對經濟衝擊以及勞工就業衝擊，甚至會造成的社會嚴重問題。

談及關特別預算，朱立倫表示，連民進黨立委都看不過去，880億元絕對是杯水車薪，無法解決這次國難與衝擊；他認為，不只是要解決產業問題，還有勞工問題、消費市場會產生的衝擊、以及社會會碰到的嚴重危難，皆需要特別預算來解決，國民黨務實提出至少2000億元，這都有理論基礎。

朱立倫呼籲，台灣是以貿易導向為主的國家，中華民國不可能一面倒完全依賴美國，必須要自立自強，他舉出新加坡是最好學習的對象，新加坡總理黃循財很有高度地提出新加坡要怎麼走？就請賴清德總統聽一聽黃循財怎麼做？台灣該有自主的經貿政策，在市場的追循上，不忽略任何市場，並透過共同努力，才能走出一條新的康莊大道。

他希望大家團結一致，面對國難，畢竟這不是個人事情，單單這三天，大家看到股市跌掉3900點，今天跌1068點，這只是表象而已，對所有中小企業而言，現在是整個出口停滯、訂單取消，甚至很多勞工要休無薪假、接獲解聘書，整個市場面對的衝擊不只如此，還有匯率戰即將開始，這都是要一起共同面對的，再次希望大家共赴國難 ，共同面對新的世紀、新的挑戰。