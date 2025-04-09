民進黨不許陸配講武統 吳宗憲：言論自由誰說了算？

陸配「亞亞」因發表政府認定的武統言論，遭限期出境。立法院司法法制委員會今排定「言論自由不在？界線誰說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」專題報告，國民黨籍召委吳宗憲質疑，言論自由的界線，究竟誰說了算？台灣怎麼會變成這樣兩極對立的社會？

吳宗憲說，他過去參加野百合學運，為了爭取台灣民主化，後來也參加廢除「刑法第100條」的運動，為了維護國人發表特定政治言論的權利，國家不應控制人民的「思想自由」，若沒有具體作強暴、脅迫之行為，就不會成立內亂罪。鄭南榕先生帶起了對於言論自由的追求，所以當年我才投入這些運動，但這不代表進步就因修法後而停歇了，如同楊照先生說的：鄭南榕一直到去世，始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」，或許那些從黨外走入體制當權的人變了，但我追求自由的價值，至此不變。

吳宗憲表示，賴清德總統前天說：「任何鼓吹剝奪台灣人民自由，主張讓中華民國台灣消失的倡議，都不是台灣社會能夠接受的言論自由。」他絕對同意賴總統講的話，覆巢之下無完卵，如果連國家都沒有了，又能去哪裡。所以講台灣消失的言論絕對不被台灣民意所接受。

吳宗憲質疑，但到底怎樣的政治言論，會被政府用行政手段，甚或用司法手段加以管制，到底這條界線在哪裡，這是政府必須說清楚的，否則民眾動輒得咎，無所適從，不知道哪一天提到台獨或大陸的言論會被政府打壓，乾脆什麼都不講了，難道這就是政府的目的？

吳宗憲表示，過往大法官針對政治性言論揭示第445、644號解釋，指出，國家不可以單純因為集會遊行團體主張「共產主義或分裂國土」為理由，來拒絕集會許可或限制該團體的設立。必須該主張所可能產生之弊害已達明顯而立即之危險程度時，方得加以限制，否則就是不當干涉人民發表政治性言論的自由，這樣的限制是違憲的。

吳宗憲提到，就如全世界捍衛言論自由者、對抗迫害，一定會提「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你表達的權利。」如果今天要限制政治性言論，法規必須明確，而且言論必須達到明顯而立即的危險程度，才能加以限制。不是一句「國家安全」，就可以叫人民閉嘴，甚至剝奪工作權、家庭權。

吳宗憲表示，台灣怎麼會變成這樣兩極對立的社會，台灣最引以為傲的不就是對岸沒有的「自由民主」嗎？什麼時候變成噤若寒蟬的模樣。現在已處在內憂外患的環境，賴總統身為國家領袖，又是民進黨黨主席，更應該要團結人民，而非在內部找敵人，讓台灣最美麗的人情味消失不見了，變成一個社會對立的局面。

吳宗憲總結，「我們自認自由民主、法治國家，如果『未明確規範界線』，政府可以無限制審查，這時的我們還選擇沉默，難保哪天我們不會成為被審查的那一個。」