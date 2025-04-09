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政府促陸配繳除籍證明 傅崐萁批：別在台灣內部找敵人

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者李成蔭／攝影

政府近期促陸配繳除籍證明，引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，這些人都已經入籍台灣超過20年以上，就算當時登載不實，也都已經超過了追溯期，政府不該埋葬了台灣的言論自由，尤其現在碰到全世界的金融海嘯，國人應團結一心，政府別在台灣內部找敵人。

有陸配近日上網表示接獲移民署通知，須繳付「喪失原籍證明」，否則面臨撤銷居留權及除戶處分，引起恐慌，也有人認為此舉根本是擾民。

傅崐萁今在立院受訪時指出，陸委會這次追溯到2004年3月1日號前，沒有放棄大陸國籍或是還沒繳交正式放棄大陸國籍證明的，就要幾個月內撤銷民眾已經入籍中華民國的事實。

傅崐萁呼籲，國家在此時此刻面對全世界的金融海嘯，而且可能是停滯性的大蕭條，可能3年、5年、甚至10年都沒有辦法回復，國人應不分朝野團結在一起，不要在台灣內部再找敵人。

傅崐萁認為，政府要求繳交證明的，都已經入籍台灣超過20年以上，就算是當時登載不實，也都已經超過了追溯期，而且法律不能溯及既往，這是聯合國人權兩公約裡面最基本的，希望政府懸崖勒馬。

傅崐萁表示，任何言論自由都應該予以尊重，政府對於「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕應該好好紀念追思，而不是在此時此刻埋葬了台灣的言論自由，更不可以讓法律溯及既往，政府趕快團結一心，才是當務之急。

傅崐萁 言論自由 金融海嘯 陸配

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