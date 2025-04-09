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美關稅藍綠互嗆 新北綠黨團邀侯友宜赴議會專案報告

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團議員山田摩衣（左起）、廖宜琨、蘇錦雄、顏蔚慈今天回擊國民黨團，並邀侯友宜專案報告。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團議員山田摩衣（左起）、廖宜琨、蘇錦雄、顏蔚慈今天回擊國民黨團，並邀侯友宜專案報告。記者葉德正／攝影

美國關稅衝擊台灣經濟，除立院藍綠互嗆，地方議會也互不相讓。新北市議會國民黨黨團今早痛批民進黨黨無心國政，整日搞大罷免，新北市議會民進黨團則回擊，川普重稅是國際變局，怎麼能怪台灣政府，且大罷免是去年由民團發起，要國民黨不要「竹篙套菜刀」，混為一談。議會即將開議，綠黨團也將在今日程序會要求侯友宜赴議會報告因應關稅衝擊對策，呼籲藍營不要阻擋。

民進黨團總召廖宜琨表示，川普對全球課徵關稅是他對於「保衛美國利益」的立場，台灣是受害者，不是加害者，此時應該團結對外，不是在台灣內部製造更多對立，把台股下跌錯怪到政府頭上，根本是混淆視聽、政治操作，國民黨試圖把民團發起的罷免和全球股災畫上等號，是最廉價的政治話術。

副召蘇錦雄表示，過去一年國會亂象不斷，國會擴權法案、荒謬的刪除預算理由以及亂砍預算，真的是讓人民有感，人民有感後做出相對的反應國民黨又有什麼好怨的，且罷免是憲法保障的人民權利，是民眾對立委不滿的具體表現，與其指控民進黨，不如回頭問自己「為什麼會有這麼多人願意連署？」

幹事長山田摩衣表示，民進黨關心大罷免是因為國會亂象頻傳，藍白仗著人數優勢試圖癱瘓國家的建設，罷免本就是民主制度的一環，且本次大罷免是由民間團體發起的，不是像國民黨因為自身利益而搞罷免。國民黨自己被罷免就喊「國難當頭，不要滿腦大罷免」，這是雙標、怕監督、不敢面對民意，國民黨到底在怕什麼？

書記長顏蔚慈表示，樂於與國民黨共同關注關稅議題，特別是美國對等關稅對新北市產業與民生影響甚巨，根據侯市長說法，共有11類產業受到衝擊。財政收支劃分法修正後，統籌分配稅給地方的收入部份，營業稅從40%調升到100%、貨物稅從10%調升至11%，因美國對等關稅影響，台灣額外關稅32%衝擊，營業稅收來源金額變化，攸關整體財劃法修法後的補助。

顏蔚慈說，議會即將開議，他們黨團將邀請國民黨議員一起支持侯市長到議會專案報告，討論美國關稅及財劃法對新北市的衝擊。

廖宜琨說，關稅不是喊一喊就會降，希望議會不分在野黨、執政黨，一起來支持侯友宜來專案報告。

國民黨 罷免

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