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徐巧芯爆國安會秘書長助理是共諜 蔡明彥：不針對個案回答
國民黨立委徐巧芯今天在立法院外交國防委員會質詢國安局長蔡明彥時，爆料現在人正在美國的國安會秘書長吳釗燮一名何姓助理也是共諜，現正由國安局調查中，她問蔡明彥她說的對不對？蔡明彥回答，他不會針對個案回答。
蔡明彥今天到立法院外交國防委員會以「國家情報工作暨國家安全局業務」進行報告，因為上周傳出立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉共諜遭調查，事後以20萬交保，同時也牽扯出賴清德在擔任副總統時，辦公室諮議吳尚雨等人也是同案被告，民進黨嘉義及新北市地方黨部已陸續開評議會開除黨員資格，送中評會處理。
徐巧芯質詢蔡明彥這件案子現在還有多少人被調查，並秀出共諜關係表，她點名國安會秘書長吳釗燮身邊一名何姓助理，詢問是不是也被國安局調查的目標，徐巧芯問蔡明彥這名何姓助理被調查多久了？蔡明彥回答，關於個案他不回答，但是共諜案都持續在偵辦中，他不方便說明偵辦的進度及手法，但是委員要注意個資法，這些資料可能有錯誤。
徐巧芯聽到蔡明彥回答後，立即接口表示，這些都是外交部的公開資料，網路上都查得到，怎麼會有個資法的問題，而且這些資料都是外交部網站上查到的，怎麼會有錯。徐巧芯接著也質問曹興誠公開說在國防委員會的國民黨立委是中共地下黨員，質問國安局有沒有調查，如果是就抓起來關，如果不是也要還一個清白，蔡明彥以不對政治人物的攻防回應。
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