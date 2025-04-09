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王鴻薇提告罷團妨礙名譽 控柯建銘助理抹黑

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

罷團二階段連署持續進行中，罷團帳號近期發文指國民黨立委王鴻薇在市場對不願意握手的民眾說無恥。王鴻薇不忍了今天發臉書駁斥指，「罷團造假攻擊屢見不鮮」，更可怕的是民進黨團總召柯建銘的助理周軒轉貼、有媒體未經查證凌晨發新聞，她對罷團提告妨礙名譽及違反選罷法。

罷免團體帳號「maplewang_tw」日前發文指，前幾天有民眾連署時表示「王鴻薇在市場對不願意握手的民眾說無恥」，王鴻薇今天發臉書嚴正駁斥。

王鴻薇表示，「罷團莫須有造假攻擊又來了、柯建銘助理抹黑王鴻薇」，罷團帳號先是造假攻擊，更可怕的是這樣毫無證據的攻擊，竟然柯建銘的助理周軒也轉貼，加入造假攻擊的行列。

王鴻薇說，最誇張的是有媒體在未向當事人求證，居然直接引用柯建銘助理以及造假帳號內容，在凌晨緊急發稿，散佈錯誤且未經求證的訊息，擴大對當事人的名譽傷害，這毫無新聞倫理的做法，同時也已經觸法。

王鴻薇表示，她上周日在松江市場以及謙和市場，向民眾拜票以及和支持者握手致意，行程中都會有警方人員陪同，他們身上也都有密錄器全程錄影，當然辦公室的同仁，也會全程錄影時實保存雲端存檔，就是預防罷團惡意攻擊或碰瓷，或是像今天這樣惡意抹黑。

王鴻薇說，所有影像紀錄已經提供警方，事實就是全程都沒有這篇抹黑文所述的現象，現在罷免團體成員做假造謠已經鐵證如山，而且這位罷團成員「maplewang_tw」，自己還發文說是連署的民眾指稱的，絕對不會查無此人。她一再因為這些罷免團體、青鳥側翼，用莫須有造假手段抹黑，因此報警提告。

罷免

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