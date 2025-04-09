【重磅快評】美對台施壓 絕對不會只有關稅而已

不用等到以後，現在就可以檢驗，看出賴政府對於美國川普政府預告對等關稅之後有多麼輕忽。除了先前行政團隊預估美方只會對我加徵10%的關稅，立即被真實的32%嚇醒之外，賴總統在消息宣布之後才開啟產業傾聽之旅，都顯得過分樂觀且應對遲鈍。現在，問題來了，上談判桌之前，我們手上的牌是什麼？

目前排隊要和美國談判的國家已達70多國，台灣會排在何時還很難說。根據美國財政部長貝森特8日透露，白宮已有一份「聯絡名單」，正在討論要優先處理哪些國家，點名包含「貿易逆差大國」將率先被要求上談判桌，並指川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫，為此計畫提供一些財政資助，美方則在關稅讓步，稱這將是雙贏方案。

台灣在上談判桌之前，當然必須先看看自己手上有哪些牌，而且站在對方的思維來思考。對川普政府來說，台灣主要有三個價值，第一個是半導體製造能力；第二個是有錢；第三個是第一島鏈戰略地位。第三個問題複雜，不在此處討論之列，前兩個，其實川普已經逐步達成目的。

台積電被迫加速移往亞利桑那州設廠，不只台積電要變成「美積電」，近日再傳出聯電要和全球第五大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）合併，恐成「美聯電」，引發外界質疑，賴政府是「賣完大哥、賣二哥」。但晶片先進及成熟製程，美方都要緊緊掌握在手上，這符合美國的國家利益，未來美方不但不會停，恐怕還會加大力道，勢不可逆。

第二個是川普認定台灣很有錢，要我們繼續用力買買買。買武器、買農產品，買任何美國要我們買的東西。用力投資，除了台積電的千億美元大投資之外，前述被點名參與的阿拉斯加天然氣管線工程之外，甚至像財政部長貝森特說得更直白，還可以直接捐款給美國財政部。

美方除了用力敲下關稅大棒，無差別打擊所有產業，別忘了美方多次指責台灣設下非關稅貿易壁壘，包括指控台灣中央銀行操縱匯率，刻意維持新台幣貶值格局來協助出口產業，這也是美方認定造成台對美貿易大幅順差的原因之一。因此，即使最近新台幣因外資撤出而貶值，未來美方恐逼迫新台幣升值以利改變台美貿易現況。還有美國先前多次提及，台灣對美豬美牛的產品標示，是造成民眾不肯買的理由，美豬美牛免標示，恐怕也是可預見的。

每一個國家跟美國的關係都不同，這會影響各國談判的基礎。台灣最需要美國的是什麼？除了經濟的倚賴，最大的應該是安全的承諾，光是這點，就足以讓台灣被美國掐脖子，這點，美方也心知肚明。而在台灣傾其所有之後，能不能夠換得我們最想要的安全？

這個大哉問的問題，就留給賴政府作答吧。