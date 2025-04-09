柯建銘行政院會議搶C位惹議 躍居政治人物聲量第二、僅輸賴清德

美國總統川普宣布對等關稅，對台祭出32％關稅引發熱議，昨（7）日更重創台股寫下紀錄，包括創台股史上最大跌點和跌幅。對此，行政院長卓榮泰邀請朝野各黨團幹部進行閉門會議，結果民進黨團總召柯建銘卻因不滿國民黨團總召傅崐萁坐在賓客主位，罵「你是執政黨嗎？你代表國家啊？這是國家尊嚴」，並一度稱「不要開會了」。最後，行政院副院長鄭麗君出面，與柯建銘交換座位，柯、傅分別坐在卓榮泰的左右兩邊，才得以繼續開會。

柯建銘國是會議為罷免催票 網友：關稅跟罷免是兩碼事

觀察《網路溫度計DailyView》最新政治人物口碑3日榜排名（時間：2025/4/5～2025/4/7），發現柯建銘以聲量8萬多高居第二，僅敗給31萬多的總統賴清德，至於第三名傅崐萁則以7萬多聲量緊追柯建銘。

柯建銘與傅崐萁近3日聲量主要來自國是會議座位問題，傅崐萁表示，最重要的是人民在政治人物的心理應該坐哪裡。他強調，美國對等關稅是國難級的問題，這恐怕並非短期問題，人民現在遇到苦難，國民黨團也第一時間協助，希望行政院長卓榮泰將衝擊及解決方案到立院報告清楚。

座位插曲落幕後，展開2小時15分鐘的國是會議，民眾黨團副總召張啓楷表示，柯建銘一個人就講了3、40分鐘，導致會議拖延。民眾黨非常擔心，最近幾天很多的廠商被砍單被停單、開始放無薪假，柯建銘竟然講說廠商自己要避險。柯建銘指出，川普在打是貨幣戰爭，這是第三次世界大戰，首要就是針對中國；他更稱「川普搞全世界大罷免，台灣當然要站在一起，罷免共產主義」，隨即為二階罷免催票，高喊「大罷免大成功」。有網友表示，「到底是鬧夠了沒」、「關稅跟罷免是兩碼事」；但也有支持者留言，「總召加油」。

賴清德5策略因應美關稅 強調「無意報復對等關稅」

賴清德6日針對川普對台的重稅政策，透過影片發表8分鐘談話，提出五大應變策略，強調沒有計劃採取關稅報復，而我國將從「零關稅」談判起，並擴大對美採購以降低貿易逆差，同時處理非關稅貿易障礙等議題，引起網友熱議，有人在底下留言，「聽君一席話 如聽講廢話」、「除了政治鬥爭很有感，治國的部分真的使人無感，甚至冷感」；但也有人表示，「臺灣加油」、「全世界都在罵川普亂搞關稅，就只有臺灣的藍白立委在怪政府，此時不大罷免，還待何時」。

五大策略

＃策略一：透過談判，全力爭取改善對等關稅

1.台灣已經組成談判小組，由行政院鄭麗君副院長領軍，成員包括國安會、經貿談判辦公室、行政院相關部會，以及學界、業界。談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起。

2.擴大對美採購以降低貿易逆差，行政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。

3.擴大對美國的投資，目前台灣累計對美國投資金額已經超過1,000億美元，創造約40萬個工作機會，未來，除了台積電加碼投資，其他產業，例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可以加碼投資美國，深化台美產業合作。台灣政府協助整合出「台灣投資美國隊」，也期盼美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓台美經貿合作更緊密，共創未來的經濟黃金時代。

4.排除非關稅貿易障礙，非關稅貿易障礙是美國評估貿易夥伴對美貿易是否公平的指標，因此，我們將積極解決已經存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。

5.解決美方長期所關切的高科技產品出口管制，以及低價傾銷商品違規運轉，也就是洗產地的問題。

＃策略二：提出產業支持計劃

針對國內受衝擊影響的產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，給予及時且必要的支持與協助，行政院卓榮泰院長已經於前日率領團隊公布九大面向，20項措施。未來會針對各個產業的不同影響與特殊性給予支持，並協助創新升級轉型。

＃策略三：提出中長期經濟發展計劃

政府將積極和友盟國家合作，既開拓多元市場，也可強化產業上、中、下游整合，讓台灣產業生態系更完整，也推升台灣產業升級轉型。我們也要善用半導體製造、IC設計，資通訊產業、以及智慧製造等產業優勢，打造台灣成為人工智慧島，推動食衣住行以及軍工、安控、次世代通訊，大健康等種種應用產業的發展，邁向智慧、永續、繁榮的新台灣。

＃策略四：台灣加美國的新布局

「立足台灣，布局全球，行銷全世界」是台灣的國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因為這次風波而動搖。因此，政府會獎勵投資，鬆綁法令，並且持續改善台灣的投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留台灣，加碼投資台灣。另外，也要幫助台商的海外生產基地做必要的調整，形塑台灣加1，也就是國家經濟發展戰略將調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」。利用供應鏈的新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進一步進入美國市場。

＃策略五：開啟產業傾聽之旅

產業不分類別，不管大小，美國一旦開徵對等關稅，不論多少都會帶來衝擊，我和行政院卓榮泰院長率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

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