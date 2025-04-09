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總統府、綠營還有共諜！蔡明彥：不分黨派蒐證中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。記者邱德祥／攝影
國安局長蔡明彥。記者邱德祥／攝影

總統府幕僚、民進黨前黨工傳出諜案件，引發各界矚目，國安局蔡明彥今天在立法院面對媒體詢問是否還有掌握類似案件時，蔡明彥表示「有」，只要有違常或違法事態，就會積極蒐證，不過相關的案件有些還在偵辦、蒐證當中，他不便說明。

國安局長蔡明彥今天率領相關情報機關首長赴立法院外交國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」業務報告。國安局在報告中指出，2020年迄今共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人計95人。

對於近期總統府、民進黨也被查獲遭到中共滲透，引發各界矚目。媒體在會前詢問，國安局有無掌握還有其他類似案件沒有被發現？蔡明彥說，相關的案件有些還在偵辦、蒐證當中，他不便說明。

媒體追問，所以有其他案件，但是還在調查？蔡明彥說，「對，各種案件只要有相關的違常或違法事態，我們都會積極來蒐集相關的證據」。

蔡明彥指出，共諜案就是背叛國家、傷害國家的行為，所以國安情報團隊針對這樣的犯行，一定會積極蒐證，全面清查，不分黨派，希望能夠速查、嚴懲。

他表示，對於嚴懲部分，國安局也跟法務部積極磋商，如何盤點檢視相關的國安法制有無可以再精進加強。他與法務部長鄭銘謙有討論，希望透過修法讓國安團隊更有韌性，避免中共對台統戰滲透。蔡明彥指出，就國安法部分，有些條文在進行討論。個案部分進入司法偵辦，他們不便公開說明。

國安局 蔡明彥

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