聽新聞
0:00 / 0:00
不友善氛圍蔓延 陸配：被如此對待讓人寒心
在台陸配陸續收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。有陸配質疑，政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」
移民署、陸委會都強調，對有實際困難個案將提供必要協助，有一定通融空間，一名嫁來台多年的趙姓陸配感嘆，有一股不友善氛圍正在蔓延。
住北部、來台近30年的陸配趙小姐表示，26歲來台，如今已55歲，在台灣生活的時間比在大陸還久，如今突然被要求補交文件，讓她感到錯愕與無奈。
她指出，許多朋友因年久失聯、原籍已查無地址，甚至父母已離逝，根本無從辦理，「這不是要怎麼協助我們的問題，是根本就不該要我們交這個證明。」
趙小姐回憶，當年來台時曾向大陸公安單位辦理相關文件，但時間久遠、內容已模糊，如今突然被要求補件，「讓人懷疑過去交的資料是遺失了嗎？」她認為，這樣的政策根本是擾民，也質疑政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台的，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」
她也提到，曾見過有非法入境的外籍移工遭通緝，仍獲部分民代聲援，強調其有台灣家庭，應保留其在台身分，「那為什麼我們這些奉公守法、生活數十年的陸配，反而要被這樣刁難？」
趙小姐強調，陸配在台生活多年，早已把台灣當成家，「如果被撤銷居留，我們也回不了大陸，那邊早已是陌生的地方，真的變成兩面不是人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言