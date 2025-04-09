快訊

宜蘭國家級警報響！09:53東北地區有感地震 台北等6縣市震度3級以上

川普祭關稅政策「iPhone可在美生產」！分析師吐嘲：成本變11.6萬元

國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

不友善氛圍蔓延 陸配：被如此對待讓人寒心

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連線即時報導
陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。本報資料照片
陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。本報資料照片

在台陸配陸續收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶籍登記的處分。有陸配質疑，政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」

移民署、陸委會都強調，對有實際困難個案將提供必要協助，有一定通融空間，一名嫁來台多年的趙姓陸配感嘆，有一股不友善氛圍正在蔓延。

住北部、來台近30年的陸配趙小姐表示，26歲來台，如今已55歲，在台灣生活的時間比在大陸還久，如今突然被要求補交文件，讓她感到錯愕與無奈。

她指出，許多朋友因年久失聯、原籍已查無地址，甚至父母已離逝，根本無從辦理，「這不是要怎麼協助我們的問題，是根本就不該要我們交這個證明。」

趙小姐回憶，當年來台時曾向大陸公安單位辦理相關文件，但時間久遠、內容已模糊，如今突然被要求補件，「讓人懷疑過去交的資料是遺失了嗎？」她認為，這樣的政策根本是擾民，也質疑政府是否有意製造台灣人與陸配間的對立，「我們是合法來台的，卻被這樣對待，真的讓人寒心。」

她也提到，曾見過有非法入境的外籍移工遭通緝，仍獲部分民代聲援，強調其有台灣家庭，應保留其在台身分，「那為什麼我們這些奉公守法、生活數十年的陸配，反而要被這樣刁難？」

趙小姐強調，陸配在台生活多年，早已把台灣當成家，「如果被撤銷居留，我們也回不了大陸，那邊早已是陌生的地方，真的變成兩面不是人。」

陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。本報資料照片
陸配網紅劉振亞涉武統言論遭處分限期離境，今年3月底搭機離台前往福州，一家人在登機口，依依不捨地相互擁抱道別。本報資料照片

文件 移民署 陸配

延伸閱讀

陸配限期送交「喪失原籍證明」有困難 陸委會：將逐案協處

又被找麻煩要喪失原籍證明？ 藍委批政府政治打壓陸配

陸配須繳附喪失原籍證明 移民署：逾期除戶

陸配限期須繳「喪失原籍證明」是什麼？ 海基會曝申辦流程

相關新聞

【重磅快評】奉陪到底VS.奉賠到底

美國對等關稅9日將上路，相較於其他國家前仆後繼想「掛號」討好川普，中國大陸反其道而行祭出報復並揚言「奉陪到底」。心理學上...

陸配離境案高度政治化 基層人員執法難用「平常心」

移民署日前執行3名陸配離境案，社會各界關注，因案件高度政治敏感，期間亂象不斷，包含網紅如影隨形「歡送」、警方執法手軟等，有基層人員怒批，中央政府作為實質決策核心，要求執行單位保密，自己卻屢次放消息帶風向，「簡直是把執法機關當政治工具」，難怪個案執行爭議不斷。

不友善氛圍蔓延 陸配：被如此對待讓人寒心

在台陸配陸續收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等相關文件，否則將面臨撤銷在台定居證及戶...

陸配恐陷人球！民團指根本問題在兩岸缺協調機制

許多來台定居多年的陸配近期收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等文件，否則將撤銷在台定居...

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

台中市6席藍委罷免案都進入二階連署，中六選區立委羅廷瑋是最明顯箭靶，不僅連署書累積速度最快，也頻被爆出負面消息。中六選區前3屆立委都由民進黨勝選，綠營至少2名議員瞄準補選，積極布局罷羅，加上羅廷瑋被視為台中市長盧秀燕子弟兵，如能成功將他罷免，恐將重創盧的2028之路。

2黨員涉共諜案 遭民進黨開除黨籍

民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部昨開執行委員、評議委員聯席會議，決議予除名處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。