陸配恐陷人球！民團指根本問題在兩岸缺協調機制

許多來台定居多年的陸配近期收到移民署寄發的通知書，要求3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍公證書等文件，否則將撤銷在台定居證及戶籍登記。有民團表示，問題根本在於兩岸缺乏協調機制，若台灣也取消居留及除戶，恐讓當事人陷「人球」困境。

兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明指出，2004年修法當時，許多陸配已依規簽下切結書，聲明放棄大陸戶籍，當時並未要求公證或驗證，2004年至今也十年過去了，很多時間可以處理卻沒處理。

鍾錦明表示，問題的根本在於兩岸至今仍缺乏協調機制。他強調，大陸方面近年來也進行戶籍清查，若認定一人已非其國民，將不再承認其戶籍，也可能拒絕重新收容，若是台灣也取消居留及除戶，會讓當事人陷入「人球」困境。

「就像台灣人不可能同時有台北和高雄的戶籍，大陸方面也不可能讓一個人同時有大陸和台灣的身分。」鍾錦明呼籲，政府應積極與陸方協商，了解陸方是否仍有資料可供查驗，並探討是否可開放讓親友代辦補證、或提供其他佐證方式，讓當年已有放棄行為、卻因程序不全的陸配，有補正的空間。

移民署近期以「兩岸人民關係條例」第9-1條為由，陸續通知部分大陸配偶補交「喪失原籍證明」，否則將面臨撤銷居留與除戶處分，引發陸配不安。

對此，國民黨立委陳玉珍直言，若當年申請時資料已齊全，不應該把新的規定，強加在2004年之前合法申請的陸配身上。