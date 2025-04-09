2黨員涉共諜案 遭民進黨開除黨籍

民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部昨開執行委員、評議委員聯席會議，決議予除名處分，後續依程序報黨中央處分；民進黨表示，依黨內相關規定辦理。

民進黨新北市黨部指出，任何只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲制裁，絕不寬貸。邱世元、黃取榮所為嚴重危害國家安全，影響民進黨聲譽甚鉅，經執行委員會提案，評議委員會一致裁決，依「民主進步黨紀律評議裁決條例」第卅八條，予最嚴厲處分。

國安局最新報告示警，中共加大對台統戰分化，二○二○年迄今共諜案起訴人數計一五九人，其中現役及退役軍人計九十五人，占百分之六十，同時，中共運用國人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，凸顯中共對台滲透手法更趨多元。

國安局統計，共軍去年對台實施「聯合利劍－二○二四Ａ、Ｂ」等軍演，執行四十次「聯合戰備警巡」，提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力，及共機全年侵入我防空識別區三○七○架次，較二○二三年一七○三架次增加近八成，加劇對我威脅，三月十七日首次單日二度實施「聯合戰備警巡」，四月一、二日先後展開「聯合演訓」、「海峽雷霆－二○二五Ａ」等對台軍演，擴大「文攻武嚇」效應。