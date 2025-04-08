快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
美國加徵關稅，桃園地區一家台積電子公司回應產品受到加徵關稅影響。聯合報系資料照
美國加徵關稅，桃園地區一家台積電子公司回應產品受到加徵關稅影響。聯合報系資料照

美國總統川普關稅風暴，衝擊國內產業，桃園市一家電子科技大廠過去自美進口設備，如今決定不再僅限進口美國設備，中壢工業區廠協會理事長莊元錠今天下午表示，美國課高關稅，直接或間接影響3C產業鏈外銷美國市場，業界憂心訂單會抽單，美國加徵關稅有如「經濟上的世界大戰」。

美國總統川普對全球祭出關稅戰，台灣課徵稅率32%，國內一些大廠內部開始模擬美國加徵關稅的應變對策，桃園一家蘋果供應鏈的科技大廠主管說，該廠產品由大陸及東南亞廠組裝外銷歐、美市場，設備大都自美國採購，以大陸廠為例，美國宣布對大陸加徵關稅34%，關稅將疊加至79%，大陸廠去年進口美國設備，關稅成本已高達進口金額的三分之一，如今加徵關稅實施，關稅成本超過50%，將來大陸、東南亞廠只好分散進口非美國地區設備分散，降低採購美國設備。

中壢工業區廠協會理事長莊元錠表示，美國加徵關稅，直接或間接衝擊國內3C科技產業鏈外銷，外銷美國產品直接影響最大，國內pcb產業代工零組件供應鏈，產品大都送到大陸、印度或其他地區組裝後再外銷美國，加徵32%關稅，整個3C產業影響很大，業界如何承受，產業鏈影響不是立即，卻會慢慢顯現。

莊元錠認為，美國加徵關稅動作下，如果下訂單客戶沒有馬上停止出貨，廠商者還可能繼續生產製造，但是關稅一旦實施，成本增加，下單客戶勢必抽單，試問誰能吸引加徵32%關稅成本，進口商不會做虧本生意。

政府要產業界調查影響面，桃園地區一家台積電子公司回應該公司產品面臨加徵關稅影響，莊元錠表示，「加徵關稅有如經濟上的世界大戰，損失將不亞於世界大戰」，他建議政府要為國內所有產業鏈，擬出對策好好與美國談判，希望將關稅對等降至一個合理稅率，讓產業生存。

3C 台積電 川普 關稅

延伸閱讀

因應對等關稅 泰國副總理領軍擬定對美談判5大方向

對等關稅來襲 國發會助企業轉型掌握民主供應鏈商機

新加坡外長警告 自由貿易時代告終 對小國「非常不利」

【重磅快評】南部鄉親遭川普重擊的心聲 賴總統聽到了嗎

相關新聞

涉共諜案 民進黨新北黨部開除黃取榮、邱世元

民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部今天表示，邱世元、黃取榮所為嚴重危害國家安全...

加徵關稅「經濟上的世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

美國總統川普關稅風暴，衝擊國內產業，桃園市一家電子科技大廠過去自美進口設備，如今決定不再僅限進口美國設備，中壢工業區廠協...

又被找麻煩要喪失原籍證明？ 藍委批政府政治打壓陸配

陸配居留風暴似乎擴大，有陸配反映自己被移民署通知須繳付喪失原籍證明。國民黨立委翁曉玲指出，陸配理論上在當初取得居留資格或...

羅智強合影「柯建銘搶C位」 范雲酸他這事淪小丑：被罵還刪文

民進黨立院黨團今天持續杯葛立法院院會進行，國民黨立院黨團自製「柯建銘搶C位」看板，國民黨立委羅智強更與其自拍。民進黨立委...

民進黨立委收布條離開 立法院議場剩國民黨團標語

民進黨立委今繼續抗議立法院3月25日晚間7時後是無效會議，民進黨立法院黨團一大早甲動，把議場後方門上鎖，在立法院議場拉上...

關稅戰中美經濟對撞在即 台灣未來抉擇備受關注

美國總統川普出了一張考卷給各國，各國正絞盡腦汁答題。很明顯，除了中國大陸有底氣及實力向美方叫板，連歐洲都低頭。川普威脅對中國大陸要加徵50%關稅，美中之間似乎對撞在即，兩方都在為中美經濟脫鉤做準備，現在就看誰準備得更充足，誰更不需要依賴誰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。