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又被找麻煩要喪失原籍證明？ 藍委批政府政治打壓陸配
陸配居留風暴似乎擴大，有陸配反映自己被移民署通知須繳付喪失原籍證明。國民黨立委翁曉玲指出，陸配理論上在當初取得居留資格或入籍時就應有附上喪失原籍證明，怎麼現在突然要查？這明顯是政治打壓，且若真的那麼重要，怎麼過去都不做，現在才開始完全不同的做法？
陸配居留風暴擴大，移民署日前執行陸配離境案，近日再有陸配上網表示陸續接獲移民署通知，須繳付喪失原籍證明，否則將面臨撤銷居留權及除戶處分，引起陸配社群恐慌；對此，移民署表示，在台人民不得在大陸地區設籍或領有大陸護照，是依法通知陸配。
翁曉玲分析，陸配當初能申請到台灣的居留證或身分證，理論上應該是當時就已經提出喪失大陸戶籍證明，否則如何取得我方證件？既然當時查驗過，為什麼主管機關事隔多年又要再次查驗？代表之前沒有留存相關申請文件，政府如此做法其實會造成陸配不必要的困擾。
翁曉玲批評，很多陸配到台灣非常多年，政府現在又要叫人家提供相關文件，實在是沒有道理，這很明顯是政治打壓，如果真的認為這麼重要，過去從蔡政府開始到現在，也沒要求如此做法，怎麼從宣布大陸為「境外敵對勢力」後，就開始對陸配採取完全不同的做法？
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