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國安局：中共經濟持續不振 加劇青年躺平遁世心態

中央社／ 台北8日電

國安局指出，中共內部經濟、社會形勢嚴峻，經濟持續不振，青年高失業率迄今未緩解，加劇「躺平」、「遁世」等消極悲觀心態，而中共去年查處89萬名官員，加深官員「不作為」等問題，弱化施政效能。

立法院外交及國防委員會9日邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國安局已將書面報告送交立委國會辦公室。

國安局指出，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際機構，評估中共經濟存在產能過剩、通貨緊縮、消費與投資動能不足，加上外資撤離等問題，今年經濟成長率將下調為4.0%至4.6%之間，低於中共5%經濟成長目標。

國安局表示，中共經濟持續不振，遭欠薪、減薪族群由農民工擴及公務員、醫護人員、金融業等，去年爆發逾3000起民眾陳抗事件中，超過75%與民眾經濟權益受損有關，涉及的省市由南向北擴散；另青年高失業率迄未緩解，加劇「躺平」、「遁世」等消極悲觀心態，並透過「夜騎開封行動」、萬聖節裝扮諷刺時事，尋求情緒宣洩，增添中共經社問題連動風險。

對此，國安局表示，經濟長期疲軟亦衝擊地方財政收入，加重償債負擔；地方政府則藉跨省拘捕民營企業家、查封或凍結外地企業資產等「異地執法」方式籌措財源，增加民企對中共治理不信任感，並影響投資意願。

國安局提到，中共去年查處近89萬名官員，其中包括73名省部級以上領導幹部，規模達中共總書記習近平主政以來之最；但習近平擴大反腐，更加深官員「不作為」、「形式主義」等治理問題，弱化施政效能。

中共 國安局

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