涉共諜案 民進黨新北黨部開除黃取榮、邱世元

民進黨資深黨工邱世元及新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案，民進黨新北市黨部今天表示，邱世元、黃取榮所為嚴重危害國家安全，且影響民進黨聲譽甚鉅，今天召開執行委員、評議委員聯席會議，經執行委員會提案，評議委員會一致裁決，依「民主進步黨紀律評議裁決條例」第三十八條，決議予以最嚴厲除名處分，後續也依程序報黨中央處分。

新北市黨部強調，本黨部一向堅持清廉、勤政、愛鄉土，任何只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁，絕不寬貸。

李余典在先前已回應指出，黃姓助理工作內容為文宣周邊工作，從未涉入辦公室事務，後因其個人生涯規畫，已於2020年7月1日辦理離職，後續其個人行為，本人皆無所悉，關於案件更是毫不知情。

李余典強調，希望檢調毋枉毋縱，將犯罪者繩之以法。盼社會大眾理性看待，避免未經查證的誤導性言論影響公正，並感謝社會大眾的關心與指教。