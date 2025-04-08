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人民是頭家新竹台北宣講 民進黨聚焦對等關稅

中央社／ 台北8日電

民進黨「人民是頭家」政策宣講本週末將舉行新竹及台北場，民進黨發言人韓瑩今天說，本週宣講主軸將由先前的總預算與財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案。

公民團體發動罷免藍委，二階段連署邁入倒數時刻。不過，美國總統川普提出對等關稅政策後，藍營呼籲停止大罷免，共度國家危機。民進黨回應，罷免是公民發動，沒有人可以阻撓，民進黨也從來沒有主導。

民進黨發言人韓瑩下午受訪表示，「人民是頭家」政策宣講會，本週末舉行新竹及台北場後，就完成最初規劃的8場宣講。本週宣講主軸也將由先前的總預算與財劃法議題，調整為近期民眾關心的美國對等關稅政策下行政團隊的因應作為，以及對於受影響產業的照顧方案。

韓瑩表示，民進黨與執政團隊秉持「向人民報告」的初衷，到第一線與鄉親說明當前政府的相關作為，除了化解民意的疑問，更充分展現行政團隊擴大社會溝通的努力。

對等關稅 民進黨 罷免

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