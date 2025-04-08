邱世元黃取榮涉共諜案 民進黨新北黨部開除黨籍

美國總統川普出了一張考卷給各國，各國正絞盡腦汁答題。很明顯，除了中國大陸有底氣及實力向美方叫板，連歐洲都低頭。川普威脅對中國大陸要加徵50%關稅，美中之間似乎對撞在即，兩方都在為中美經濟脫鉤做準備，現在就看誰準備得更充足，誰更不需要依賴誰。

2025-04-08 15:30