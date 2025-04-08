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綠委持續癱瘓議事 白委曝韓國瑜遺憾：各政黨要反省

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對民進黨繼續杯葛議事，民眾黨立委劉書彬、麥玉珍今赴院長室拜訪立法院長韓國瑜。圖／劉書彬辦公室提供
針對民進黨繼續杯葛議事，民眾黨立委劉書彬、麥玉珍今赴院長室拜訪立法院長韓國瑜。圖／劉書彬辦公室提供

民進黨立委今繼續抗議立法院3月25日晚間7時後是無效會議。民眾黨立委劉書彬、麥玉珍今赴院長室拜訪立法院長韓國瑜，劉轉述，韓強調根據立法院議事規則第22條規定，加上立院秘書長周萬來確認，「絕對合法」。韓也遺憾地說，立法院有國會倫理，主席沒辦法開會，各政黨要反省。

劉書彬表示，立法院院會本可因應在國家遭遇川普關稅政策的攻擊時，立即處理邀請行政院長到院專案報告，以及處理相關「產創條例」共體國艱，解決問題。

劉書彬轉述，韓院長對3月25日院會晚間開會的會議合法性，表示因為當天院會從早上開始後，後有休息，傍晚有兩黨團提案要求開會，因此該開會根據立法院議事規則第22條規定，加上周萬來確認，因此絕對合法。

劉書彬說，民進黨進行兩面手法，一方面做大字報、拯救股市，請行政院長專案報告；但另一方面，霸占主席台。對此，韓國瑜表示，立法院有國會倫理，主席沒辦法開會，各政黨、各委員要反省，在台灣內憂外患，大罷免時，台灣要如何因應，人民要知道政府如何因應，看到議場現在這樣，「我覺得很遺憾。」

劉書彬強調，民進黨應該趕快懸崖勒馬，停止不理性行為，國會能正常運作，讓行政院長能順利上台報告。這才是人民之福。

民眾黨 民進黨 立法院 韓國瑜 麥玉珍

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