【重磅快評】綠委鬧事秀下限 掩護行政團隊江郎才盡？

關稅風暴已至，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在朝野會談中演出搶C位鬧劇，民進黨立院團今天加碼占據主席台戲碼，不知綠委吳秉叡搶坐院長韓國瑜的座位，能否代老柯過過當院長的乾癮？但國難當頭，明知脫序舉動只會增加民眾惡感，但民進黨卻要競秀下限，唯一解釋可能只是要掩護行政團隊已江郎才盡的緩兵之計。

因應川普關稅風暴，卓榮泰昨邀立院朝野黨團三長會商，柯建銘卻質疑國民黨團總召傅崑萁不該坐主賓座，更揚言「這會我不開」，讓卓揆一臉尷尬，最後由行政院副院長鄭麗君扮和事佬，與柯互換座位，才平息柯怒火；但柯未知收斂，依舊老調重彈大罷免，冗長發言連卓揆都聽不下去。老柯昨天秀足下限，可能耗盡體力，今天改由吳秉叡接棒。

本來朝野講好今天要聽取卓榮泰專案報告，爭取國會同意特別預算880億元，在野黨沒杯葛，但民進黨團卻鎖住議場後門，吳秉叡更大剌剌端坐韓國瑜的座位上，擺明不讓韓開會，也不讓行政院官員列席，真讓人看不懂是演哪齣。

後來藍委搬出兩張椅子，放上「民進黨團總召柯建銘搶C位」的手版。對照坐在主席位子上的吳秉叡，還真是呼應藍委喊出「國難當頭、當家鬧事」的口號。柯建銘、吳秉叡無疑是當家鬧事二人組。

近來民進黨癱瘓國會議事已是家常便飯，但不能讓人接受的是，這次國難當頭，連閣揆都來邀朝野黨團共商國事，說好要爭取支持特別預算度過關稅風暴，不僅國民黨縣市長呼籲盡快通過，在野黨團也表達支持，閣揆報告也就是過場而已，但民進黨團卻逆向操作，吳秉叡跑上主席台耍寶，存心讓會開不成，其中難道沒貓膩？

本冃3日美國新關稅公布，民進黨應對毫無章法，卓榮泰事前要國人「安心入睡」，受傷最重，但也間接證實，其實整個執政團隊都無法讓國人安心。民進黨政府派出毫無財經談判經驗的鄭麗軍領軍，主責的經濟部長郭智輝在因應記者會由次代打簡報，郭全程不發一語，這種陣容讓國人不僅很難安心入睡，恐怕不少人更要徹夜失眠。

卓榮泰今天受訪支吾其詞，他說對等關稅談判的時機、內容現在沒有辦法說明，但是請大家相信，這都是一直從當天開始持續進行的；外交部長林佳龍也打太極， 表示只要確定談判時間、方式，我國隨時可以跟美國進行談判。兩人有說等於沒說。

川普公布對等關稅都已經六天了，據涉外人士指出，川普決策圈小，再加上華府情勢不明朗，我方目前尚未找到突破口。如果此說法為真，真實的情況就是台灣「排隊中」，情勢不容樂觀，卓、林兩人繞了半天，就是印證「找不到突破口」的說法。

在這種情況下，如果讓卓揆上台報告，內容除了爭取國會通過特別預算，其他就乏善可陳了，甚至會被問倒。這也說明，為何民進黨一方面要在野黨共赴國難，一方面又杯葛開會的原因。

卓榮泰另一個更明顯的企圖則是強調公布新關稅當天，行政院就有一直在進行相關工作，他要說的是行政團隊沒有在睡覺。但是，「安心入睡」的話已不可信，今天再說「我們絕對有完善的計畫，有適當的人選，可以去做正面的交涉」，連綠委都不讓他報告，真不知要國人如何相信？

民進黨再怎麼演、再怎麼緩兵，川普的對等關稅明天終究要上路，屆時民進黨還是得交這份考卷。