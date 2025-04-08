防剴剴案修法嚴管收出養媒合機構 最快6月上路

待出養童剴剴遭收出養媒合機構安排的保母虐死，引發社會關注。衛福部社家署預告修正「兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法」修正草案，要求出養必要性改由地方政府評估，收出養媒合機構排除文教基金會，且要求從事收出養社工，必須接受在職訓練，強化兒虐辨識敏感度。草案預告60日，截至昨日期滿。社家署副署長張美美說，待完成法規作業，該辦法預計最快6月初上路。

依現行規定，財團法人文教事業基金會可辦理收出養服務，剴剴案發生當時，負責案件的兒福聯盟文文教基金會，後續已改名除去文教二字，並納入衛福部管理。考量收出養專業性，前述辦法修正後，明文禁止文教基金會從事收出養媒合業務。

收出養媒合機構，過去可接受收出養申請，並進行媒合。剴剴案過後，兒少權法修正，收出養必要性改由地方縣市主管評估，辦法配合修正內容，要求收出養媒合機構僅能接受收養申請，若接獲出養需求，應轉知地方政府評估。

為強化收出養督導機制，機構提出的業務計畫中，必須明訂在內外督導機制，且收養人適任性評估應組成審查小組認定，且委員須有縣市政府代表，審查結果應通知收養人。此外，為杜絕剴剴案類似事件發生，提升社工兒虐敏感度，辦法規定社工人員滿年應至少接受20小時收出養服務在職訓練，其內容強調兒童發展、兒虐辨識及敏感度訓練，這部分訓練至少6小時。

此外，為強化收出養品質，辦法規定，出養童至收養家庭試行生活的「試養」期間，收出養媒合機構應定期訪視，並在業務報告中明訂，如何評估出養童適應情況。此外，媒合機構可依辦法授權，向收養人戶籍地縣市政府等，查詢收養人犯罪、行政裁罰紀錄。

張美美表示，草案預告前，衛福部已與地方政府、媒合機構及民間團體妥善溝通，預告期間僅收到2則民眾意見，內容均無提出建議，僅是對修法表達感謝，並支持兒權政策發展，目前預告期滿，預計4月底將由署內法規會酌修法規文字，5月底送至衛福部法規會審議，因該辦法屬授權子法性質，經衛福部層級核可即可，預計6月初就能上路。