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盧秀燕、侯友宜市政交流前先餐敘 窗簾全拉上閉門密談引聯想
新北市長侯友宜今赴台中與台中市長盧秀燕團隊交流，盧侯下午1時許公開會面前，兩人中午先在林皇宮花園用餐，但全程相當低調，窗簾全面拉起，市政交流變成閉門會談，由於國民黨主席改選將至，引發外界聯想。
新北市長侯友宜今率市府團隊到台中參訪，與台中市長盧秀燕團隊交流，交流會議約1小時，接著再至市政大樓1樓托嬰中心視察。
不過，盧侯兩人在交流會面前，先到市政大樓旁的林皇宮花園用餐，新北與台中市政團隊先抵達現場，盧侯兩人則搭車直接進入餐廳地下室，再前往餐廳用餐，用餐全程窗簾拉起，相當低調。
盧秀燕今下午將與侯友宜會面，面對關稅風暴，兩人是否會討論該議題？盧秀燕表示，「會的」，原本安排是一般性的市政性交流，但這周全世界包括台灣最關心的是美國關稅風暴，這也是兩縣市共同要討論的議題。
台中市長盧秀燕參與今年國民黨主席選舉與否，被認為是2028是否代表藍營參選總統的關鍵一役，黨內不少人拱盧出馬，新北市府今到台中市交流，侯友宜雖稱交流不只有一次，仍引起外界聯想。
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